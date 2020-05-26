Кроссовер Tesla попробовали зарядить с помощью велосипедистов

Профессиональные спортсмены крутили педали в течение 20 минут, после чего запас хода электро­мобиля увеличился на два километра. Tesla Model X имеет дальность хода 490–565 кило­метров, в зависи­мости от моди­фикации, так что на полную зарядку Теслы велоси­педистам потребо­валось бы около 82 часов.