Кроссовер Tesla попробовали зарядить с помощью велосипедистов

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На финском телевидении провели необычный эксперимент по зарядке Tesla Model X. Для этого в студии установили девять велосипедов, соединенных с генераторами.
Профессиональные спортсмены крутили педали в течение 20 минут, после чего запас хода электромобиля увеличился на два километра. Tesla Model X имеет дальность хода 490–565 километров, в зависимости от модификации, так что на полную зарядку Теслы велосипедистам потребовалось бы около 82 часов.
Максимальная мощность, которую смогли выработать спортсмены, достигала 1,2 кВт. Для сравнения: от обычной бытовой розетки на 220 вольт можно получить до 3,6 кВт.