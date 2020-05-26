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Кроссовер Tesla попробовали зарядить с помощью велосипедистов

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Николай Андреев

На финском телевидении провели необычный эксперимент по зарядке Tesla Model X. Для этого в студии установили девять вело­сипедов, соединенных с генераторами.

  • Профессиональные спортсмены крутили педали в течение 20 минут, после чего запас хода электро­мобиля увеличился на два километра. Tesla Model X имеет дальность хода 490–565 кило­метров, в зависи­мости от моди­фикации, так что на полную зарядку Теслы велоси­педистам потребо­валось бы около 82 часов.

  • Максимальная мощность, которую смогли выработать спортс­мены, достигала 1,2 кВт. Для сравнения: от обычной бытовой розетки на 220 вольт можно получить до 3,6 кВт.

Пора оснастить генераторами велотренажёры в фитнес-залах?

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