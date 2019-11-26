Топ-менеджер Ford вызвал Илона Маска на битву электромобилей
Николай Андреев
Глава подразделения Ford X (оно помогает стартапам, в которые вложился автопроизводитель) Санни Мадра бросил вызов Илону Маску в твиттере. Он предложил устроить честные испытания для пикапа Tesla Cybertruck.
Поводом послужил опубликованный Маском ролик — в нём электрический пикап Cybertruck соревнуется с бензиновым Ford F-150 в перетягивании каната и с лёгкостью его побеждает. На вызов Мадра глава Тесла незамедлительно ответил, согласившись на проведение нового соревнования.
Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3— Elon Musk (@elonmusk) 24 ноября 2019 г.
В комментариях к ролику многие пользователи заметили, что тест по перетягиванию каната был некорректным. Против полноприводного пикапа Cybertruck с двумя электродвигателями была выставлена базовая версия Ford F-150 с задним приводом. Ещё электромобиль был гораздо тяжелее соперника, а кроме того, он тронулся с места раньше.
Возможно, в новом испытании Ford выставит против Tesla Cybertruck электрический прототип пикапа F-150. Летом он сдвинул с места десять грузовых двухэтажных вагонов, гружёных 42 серийными F-150. Масса огромного прицепа составила более чем миллион фунтов (более 453 тонн).