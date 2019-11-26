Топ-менеджер Ford вызвал Илона Маска на битву электромобилей

Глава подразделения Ford X (оно помогает стартапам, в которые вложился автопроизводитель) Санни Мадра бросил вызов Илону Маску в твиттере. Он предложил устроить честные испытания для пикапа Tesla Cybertruck.

Поводом послужил опубликованный Маском ролик — в нём электрический пикап Cybertruck соревнуется с бензиновым Ford F-150 в перетягивании каната и с лёгкостью его побеждает. На вызов Мадра глава Тесла незамедлительно ответил, согласившись на проведение нового соревнования.