Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в шестиколёсную машину для Марса
Николай Андреев
Австралийский инженер космической отрасли и по совместительству дизайнер Слэйв Поповски создал компьютерную модель шестиколёсного Tesla Cybertruck. По задумке автора, такой электрический пикап может работать на Марсе.
My version of a 6 wheel Cybertruck for Mars. Hey @elonmusk Cybertruck on Mars any chance ?.. Have a great weekend my friends. pic.twitter.com/HEcQBzxMgi— ıʞsʌodoԀ ǝʌɐlS (@Pslavi) June 7, 2020
Помимо третьей оси, марсианская версия отличается от стандартного Cybertruck специальными колёсами для перемещения по поверхности другой планеты и раскладной солнечной панелью со спутниковой антенной. Они выдвигаются из удлинённого кузова.
После премьеры электрического пикапа глава Теслы Илон Маск заявил, что Cybertruck станет официальным грузовиком колонизации Марса и для этого в компании создадут особую герметичную модификацию модели.
Дебютировавший в ноябре электропикап Tesla поступит в серийное производство не раньше четвёртого квартала 2021 года. Начальная стоимость одномоторного Cybertruck составляет 39 900 долларов (2,7 миллиона рублей), а топ-версия с тремя электродвигателями, способная разгоняться до 60 миль в час