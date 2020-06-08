Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в шестиколёсную машину для Марса

Помимо третьей оси, марсианская версия отличается от стан­дартного Cybertruck специальными колёсами для пере­мещения по поверх­ности другой планеты и раскладной солнечной панелью со спутниковой антенной. Они выдвига­ются из удлинённого кузова.

После премьеры электрического пикапа глава Теслы Илон Маск заявил, что Cybertruck станет офици­альным грузовиком колонизации Марса и для этого в компании создадут особую герметичную модифи­кацию модели.

Дебютировавший в ноябре электропикап Tesla поступит в серийное произ­водство не раньше четвёртого квартала 2021 года. Начальная стоимость одно­моторного Cybertruck составляет 39 900 долларов (2,7 миллиона рублей), а топ-версия с тремя электро­двигателями, способная разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) менее чем за 2,9 секунды, стоит 69 900 долларов (4,8 миллиона рублей).