На Авто.ру выставили на продажу русский Tesla Cybertruck
Николай Андреев
На Авто.ру появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck, построенного в Москве авторами YouTube-канала Пушка Гараж. За автомобиль создатели просят 666 666 рублей.
Русский Tesla Cybertruck построен на базе ВАЗ-2109. У «девятки» отрезали все кузовные элементы и часть крыши, а на их место приварили самодельный стальной каркас и железные листы, благодаря которым автомобиль внешне повторяет необычные формы электрического пикапа. Чтобы кузов выглядел так, будто создан из нержавейки (у оригинала именно такой), «девятку» покрасили краской под хром.
Все боковины русского Cybertruck выполнены из цельных листов железа, поэтому попасть в автомобиль можно только через большую дверь сзади, подвешенную на петлях капота и газовых упорах. Боковые окна сделаны из листов поликарбоната толщиной два миллиметра, а лобовое стекло и дверь багажника — вдвое толще. Все они покрыты сильной тонировкой.
Передняя и задняя оптика выполнена из светодиодных лент. Штампованные колёсные диски «разварены», и на них установлены колпаки из металла с вырезанными в центре логотипами Tesla.
Интерьер и вся техническая часть остались от «девятки». Выставленный на продажу ВАЗ-2109 оснащён карбюраторным 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 68 л.с. (100 Н·м) и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Авторы проекта построили автомобиль всего за восемь дней. Русский Tesla Cybertruck обошёлся им в 80 000 рублей, включая покупку донора.
Оригинальный Tesla Cybertruck, представленный в ноябре 2019 года, поступит в серийное производство минимум через два года. Начальная стоимость электрического пикапа составляет 39 900 долларов (2,5 миллиона рублей).