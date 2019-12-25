На Авто.ру выставили на продажу русский Tesla Cybertruck

Русский Tesla Cybertruck построен на базе ВАЗ-2109. У «девятки» отрезали все кузовные элементы и часть крыши, а на их место приварили самодельный стальной каркас и железные листы, благодаря которым автомобиль внешне повторяет необычные формы электрического пикапа. Чтобы кузов выглядел так, будто создан из нержавейки (у оригинала именно такой), «девятку» покрасили краской под хром.

Все боковины русского Cybertruck выполнены из цельных листов железа, поэтому попасть в автомобиль можно только через большую дверь сзади, подвешенную на петлях капота и газовых упорах. Боковые окна сделаны из листов поликарбоната толщиной два миллиметра, а лобовое стекло и дверь багажника — вдвое толще. Все они покрыты сильной тонировкой.

Передняя и задняя оптика выполнена из светодиодных лент. Штампованные колёсные диски «разварены», и на них установлены колпаки из металла с вырезанными в центре логотипами Tesla.

Интерьер и вся техническая часть остались от «девятки». Выставленный на продажу ВАЗ-2109 оснащён карбюраторным 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 68 л.с. (100 Н·м) и пятиступенчатой механической коробкой передач.