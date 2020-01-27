Чемпион мира по ралли улетел с обрыва на 180 км/ч

Посмотрите, как Илон Маск ездит на пикапе Tesla в городе

Видео

Николай Андреев

Глава Tesla Илон Маск решил прокатиться пассажиром по Лос-Анджелесу на прототипе электри­ческого пикапа Cybertruck. 5,9-метровый авто­мобиль с необычным дизайном сразу попал в соцсети, а Илон ещё долго будет обладать эксклю­зивом — серийное производ­ство Tesla Cybertruck намечено только на конец 2021 года.

Также есть кадры, как пикап ускоряется со светофора — топ-версия с тремя электро­моторами способна разгоняться до 60 миль в час (96,5 км/ч) менее чем за 2,9 секунды.

Tesla Cyber Truck spotted Drag racing In Los Angeles

Стали бы снимать, если бы мимо проезжал Tesla Cybertruck?

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