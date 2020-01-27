Посмотрите, как Илон Маск ездит на пикапе Tesla в городе

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Гонщик превратил карт в мини-пикап Tesla Cybertruck
Чемпион мира по ралли улетел с обрыва на 180 км/ч
Николай Андреев
Глава Tesla Илон Маск решил прокатиться пассажиром по Лос-Анджелесу на прототипе электрического пикапа Cybertruck. 5,9-метровый автомобиль с необычным дизайном сразу попал в соцсети, а Илон ещё долго будет обладать эксклюзивом — серийное производство Tesla Cybertruck намечено только на конец 2021 года.
Также есть кадры, как пикап ускоряется со светофора — топ-версия с тремя электромоторами способна разгоняться до 60 миль в час