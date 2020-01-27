Посмотрите, как Илон Маск ездит на пикапе Tesla в городе

Глава Tesla Илон Маск решил прокатиться пассажиром по Лос-Анджелесу на прототипе электри­ческого пикапа Cybertruck. 5,9-метровый авто­мобиль с необычным дизайном сразу попал в соцсети, а Илон ещё долго будет обладать эксклю­зивом — серийное производ­ство Tesla Cybertruck намечено только на конец 2021 года.