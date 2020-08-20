Стартовую партию самого мощного пикапа в мире раскупили за 3 часа

Боснийцы очень реалистично воспроизвели Tesla Cybertruck снаружи и внутри

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Дмитрий Елизаров

Реплику футуристичного пикапа Илона Маска построили в Боснии и Герцеговине: видео и фото самоделки опубликованы в Инстаграме аккаунта 268_others. Создатели высокоточной копии стилизовали под дизайн Cybertruck даже интерьер.

  • Реплика Tesla Cybertruck детально воспроизводит не только дизайн кузова пикапа. Тщательно скопированы и светотехника, включая светодиодную полосу на стыке лобового стекла и крыши, и колёсные диски. Однако пикап снабжён и более традиционной оптикой, которая интегрирована в передний бампер.

  • Аскетичный интерьер самоделки включает как рулевое колесо, по форме напоминающее штурвал Cybertruck, так и отдельно стоящий центральный монитор, и специфический «мраморный» декор передней панели.

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  • На какой именно базе построена реплика, не сообщается. Неизвестно также, разрешено ли самодельному пикапу выезжать на улицы, хотя один из опубликованных видеороликов демонстрирует проезд самодельного Cybertruck по дорогам общего пользования.

  • Аналогичные, но менее детальные копии пикапа Tesla некоторое время после его официального дебюта строили повсеместно, в том числе и в России.

Пересели бы на такой пикап?

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