Боснийцы очень реалистично воспроизвели Tesla Cybertruck снаружи и внутри

Реплика Tesla Cybertruck детально воспроизводит не только дизайн кузова пикапа. Тщательно скопированы и светотехника, включая светодиодную полосу на стыке лобового стекла и крыши, и колёсные диски. Однако пикап снабжён и более традиционной оптикой, которая интегрирована в передний бампер.