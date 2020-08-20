Боснийцы очень реалистично воспроизвели Tesla Cybertruck снаружи и внутри
Дмитрий Елизаров
Реплику футуристичного пикапа Илона Маска построили в Боснии и Герцеговине: видео и фото самоделки опубликованы в Инстаграме аккаунта 268_others. Создатели высокоточной копии стилизовали под дизайн Cybertruck даже интерьер.
Реплика Tesla Cybertruck детально воспроизводит не только дизайн кузова пикапа. Тщательно скопированы и светотехника, включая светодиодную полосу на стыке лобового стекла и крыши, и колёсные диски. Однако пикап снабжён и более традиционной оптикой, которая интегрирована в передний бампер.
Аскетичный интерьер самоделки включает как рулевое колесо, по форме напоминающее штурвал Cybertruck, так и отдельно стоящий центральный монитор, и специфический «мраморный» декор передней панели.
На какой именно базе построена реплика, не сообщается. Неизвестно также, разрешено ли самодельному пикапу выезжать на улицы, хотя один из опубликованных видеороликов демонстрирует проезд самодельного Cybertruck по дорогам общего пользования.
Аналогичные, но менее детальные копии пикапа Tesla некоторое время после его официального дебюта строили повсеместно, в том числе и в России.