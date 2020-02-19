Tesla собрала более полумиллиона предзаказов на электропикап Cybertruck

Премьера Tesla Cybertruck состоялась 22 ноября 2019 года, и спустя всего шесть дней коли­чество заказов пре­высило отметку в четверть миллиона. Каждый клиент при этом заплатил возврат­ный депозит в размере 100 долларов — в резуль­тате только на пред­заказах компания Tesla на данный момент собрала более 50 мил­лионов долларов.

Портал ведёт подсчёт числа заказов Tesla Cybertruck, указывая дату оформ­ления, штат прожи­вания заказчика и выбран­ную модифи­кацию пикапа. Из этих данных следует, что самой популяр­ной является средняя моди­фикация с двумя электро­моторами. Её начальная стои­мость состав­ляет 49 900 долларов (3,17 миллиона рублей).