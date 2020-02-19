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Tesla собрала более полумиллиона предзаказов на электропикап Cybertruck

Новости

Николай Андреев

Компания Tesla собрала свыше 535 тысяч заказов на электри­ческий пикап Cybertruck, хотя начало серийного выпуска модели заплани­ровано лишь на конец 2021 года. Коли­чество предзаказов раскрыл портал Cybertruck Owners Club, который ведёт их подсчёт.

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  • Премьера Tesla Cybertruck состоялась 22 ноября 2019 года, и спустя всего шесть дней коли­чество заказов пре­высило отметку в четверть миллиона. Каждый клиент при этом заплатил возврат­ный депозит в размере 100 долларов — в резуль­тате только на пред­заказах компания Tesla на данный момент собрала более 50 мил­лионов долларов.

  • Портал ведёт подсчёт числа заказов Tesla Cybertruck, указывая дату оформ­ления, штат прожи­вания заказчика и выбран­ную модифи­кацию пикапа. Из этих данных следует, что самой популяр­ной является средняя моди­фикация с двумя электро­моторами. Её начальная стои­мость состав­ляет 49 900 долларов (3,17 миллиона рублей).

  • Ранее глава Tesla Илон Маск рассказал, что компания не пред­полагала такого спроса на Cybertruck. Он добавил, что сумма пред­заказов сильно превышает количе­ство пикапов, которые Тесла сможет выпустить за первые три или даже четыре года после начала производ­ства.

Заказали себе Tesla Cybertruck?

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