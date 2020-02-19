Tesla собрала более полумиллиона предзаказов на электропикап Cybertruck
Николай Андреев
Компания Tesla собрала свыше 535 тысяч заказов на электрический пикап Cybertruck, хотя начало серийного выпуска модели запланировано лишь на конец 2021 года. Количество предзаказов раскрыл портал Cybertruck Owners Club, который ведёт их подсчёт.
Премьера Tesla Cybertruck состоялась 22 ноября 2019 года, и спустя всего шесть дней количество заказов превысило отметку в четверть миллиона. Каждый клиент при этом заплатил возвратный депозит в размере 100 долларов — в результате только на предзаказах компания Tesla на данный момент собрала более 50 миллионов долларов.
Портал ведёт подсчёт числа заказов Tesla Cybertruck, указывая дату оформления, штат проживания заказчика и выбранную модификацию пикапа. Из этих данных следует, что самой популярной является средняя модификация с двумя электромоторами. Её начальная стоимость составляет 49 900 долларов (3,17 миллиона рублей).
Ранее глава Tesla Илон Маск рассказал, что компания не предполагала такого спроса на Cybertruck. Он добавил, что сумма предзаказов сильно превышает количество пикапов, которые Тесла сможет выпустить за первые три или даже четыре года после начала производства.