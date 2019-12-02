7 автомобильных новинок декабря для России

Посмотрите, как весь мир шутит про Tesla Cybertruck: мемы и фотожабы

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Константин Новацкий

21 ноября мир разорвало: Илон Маск показал миру пикап Cybertruck без единой округлости, а уже спустя минуты пользователи Сети начали угорать над первыми мемами с «Кибертраком». Прошло полторы недели, но тема сравнения угловатого пикапа со всем, что хотя бы отдалённо его напоминает, не утихает. Мы тоже сначала поугорали, а затем собрали лучшие произведения изобразительного искусства со всего мира. И худшие тоже.

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Первая ассоциация с угловатым Cybertruck — самая правильная?
— Что за...?! <br> — Патентные изображения нового пикапа!<br> — Ок, регистрируем!
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Первая ассоциация с угловатым Cybertruck — самая правильная?

Мир достаточно пошутил о Cybertruck?

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