Посмотрите, как весь мир шутит про Tesla Cybertruck: мемы и фотожабы

21 ноября мир разорвало: Илон Маск показал миру пикап Cybertruck без единой округлости, а уже спустя минуты пользователи Сети начали угорать над первыми мемами с «Кибертраком». Прошло полторы недели, но тема сравнения угловатого пикапа со всем, что хотя бы отдалённо его напоминает, не утихает. Мы тоже сначала поугорали, а затем собрали лучшие произведения изобразительного искусства со всего мира. И худшие тоже.



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