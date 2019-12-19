В России создали свой пикап Tesla. Он уже ездит по дорогам
Николай Андреев
На МКАДе возле подмосковных Химок застали самоделку, выполненную в стиле нашумевшего пикапа Tesla Cybertruck. Ролик опубликовал Максим Сухотин в своём инстаграме.
Самодельный Cybertruck довольно точно повторяет простые, но такие необычные формы оригинала. Также хорошо скопирована оптика, сделанная из светодиодных лент. При этом реплика гораздо компактнее настоящего 5,9-метрового пикапа Tesla.
Любопытно, что самоделка на калужских номерах проехала мимо стоящего экипажа ДПС, однако полицейские решили не останавливать автомобиль. К сожалению, неизвестно, на базе чего создана реплика пикапа.
Во время премьеры Cybertruck компания Tesla заявила, что серийное производство пикапа начнётся в конце 2021 года, но уже сейчас идёт приём возвратных депозитов в размере 100 долларов (6250 рублей). Начальная стоимость Tesla Cybertruck составляет 39 900 долларов (2,5 миллиона рублей).