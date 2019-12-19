В России создали свой пикап Tesla. Он уже ездит по дорогам

Самодельный Cybertruck довольно точно повторяет простые, но такие необычные формы ориги­нала. Также хорошо скопиро­вана оптика, сделанная из свето­диодных лент. При этом реплика гораздо компактнее настоящего 5,9-метрового пикапа Tesla.

Любопытно, что самоделка на калужских номерах проехала мимо стоящего экипажа ДПС, однако полицей­ские решили не останав­ливать автомобиль. К сожалению, неизвестно, на базе чего создана реплика пикапа.

Во время премьеры Cybertruck компания Tesla заявила, что серийное производ­ство пикапа начнётся в конце 2021 года, но уже сейчас идёт приём возвратных депозитов в размере 100 долларов (6250 рублей). Начальная стоимость Tesla Cybertruck составляет 39 900 долларов (2,5 миллиона рублей).