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Умелец из Полтавы скопировал Кибертрак Tesla. Получилось очень точно

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Наталья Насонова

Полтавский блогер Kramer собрал копию пикапа Tesla Cybertruck, взяв за основу старый французский микро­автобус Citroen 1991 года выпуска. Видео размещено на канале Golos.

  • Реплика спроектирована на базе модели Citroen С25 с 2,5-литровым дизельным мотором. Изначально автор проекта Илья Крамар выбирал «донора» из нескольких пикапов, но остановился на микро­автобусе, габариты которого оказались наиболее близки к размерам Cybertruck.

  • Однако раму и кузов пришлось разрезать и удлинить ещё на метр. Далее к основе приварили стальной каркас, повторяющий угловатый дизайн Кибертрака, и облицевали его стальными листами. 

  • Копия также получила тониро­ванные стёкла из поли­карбоната и две свето­диодные ленты, напомина­ющие оптику Кибер­трака. Кузов окрасили в серый цвет, а двери лишили ручек и оснастили механизмом дистанци­онного открывания, что придало ещё большую схожесть с оригиналом. 

  • На создание своего «кибертрака» у 25-летнего блогера и его приятелей ушло около шести месяцев. На данный момент работы по созданию реплики выполнены на 80 процентов. В дальнейших планах мастеров — доработка самоделки и официальная регистрация.

  • Прошлой зимой на дорогах Москвы появилась другая копия Tesla Cybertruck. Аппарат был построен блогерами-тюнерами из «Пушка гараж» на основе ВАЗ-2109 за 8 дней и 80 тысяч рублей. Но изначально цель у создателей была иная — сделать «клона» в максимально ограниченные сроки. Позднее реплику выставили на продажу за 666 666 рублей.

А вам «зашёл» Cybertruck?

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