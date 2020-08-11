Умелец из Полтавы скопировал Кибертрак Tesla. Получилось очень точно
Наталья Насонова
Реплика спроектирована на базе модели Citroen С25 с 2,5-литровым дизельным мотором. Изначально автор проекта Илья Крамар выбирал «донора» из нескольких пикапов, но остановился на микроавтобусе, габариты которого оказались наиболее близки к размерам Cybertruck.
Однако раму и кузов пришлось разрезать и удлинить ещё на метр. Далее к основе приварили стальной каркас, повторяющий угловатый дизайн Кибертрака, и облицевали его стальными листами.
Копия также получила тонированные стёкла из поликарбоната и две светодиодные ленты, напоминающие оптику Кибертрака. Кузов окрасили в серый цвет, а двери лишили ручек и оснастили механизмом дистанционного открывания, что придало ещё большую схожесть с оригиналом.
На создание своего «кибертрака» у 25-летнего блогера и его приятелей ушло около шести месяцев. На данный момент работы по созданию реплики выполнены на 80 процентов. В дальнейших планах мастеров — доработка самоделки и официальная регистрация.
Прошлой зимой на дорогах Москвы появилась другая копия Tesla Cybertruck. Аппарат был построен блогерами-тюнерами из «Пушка гараж» на основе ВАЗ-2109 за 8 дней и 80 тысяч рублей. Но изначально цель у создателей была иная — сделать «клона» в максимально ограниченные сроки. Позднее реплику выставили на продажу за 666 666 рублей.