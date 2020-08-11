Умелец из Полтавы скопировал Кибертрак Tesla. Получилось очень точно

Реплика спроектирована на базе модели Citroen С25 с 2,5-литровым дизельным мотором. Изначально автор проекта Илья Крамар выбирал «донора» из нескольких пикапов, но остановился на микро­автобусе, габариты которого оказались наиболее близки к размерам Cybertruck.

Однако раму и кузов пришлось разрезать и удлинить ещё на метр. Далее к основе приварили стальной каркас, повторяющий угловатый дизайн Кибертрака, и облицевали его стальными листами.

Копия также получила тониро­ванные стёкла из поли­карбоната и две свето­диодные ленты, напомина­ющие оптику Кибер­трака. Кузов окрасили в серый цвет, а двери лишили ручек и оснастили механизмом дистанци­онного открывания, что придало ещё большую схожесть с оригиналом.

На создание своего «кибертрака» у 25-летнего блогера и его приятелей ушло около шести месяцев. На данный момент работы по созданию реплики выполнены на 80 процентов. В дальнейших планах мастеров — доработка самоделки и официальная регистрация.

