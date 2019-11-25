Пикап Tesla сравнили в перетягивании каната с самой популярной машиной США
Николай Андреев
Глава компании Tesla Илон Маск опубликовал в своём твиттере ролик, где электрический пикап Cybertruck соревнуется с бензиновым Ford F-150 в перетягивании каната. О технических характеристиках автомобилей информации нет, но видно, что Тесла заметно превосходит соперника.
Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3— Elon Musk (@elonmusk) 24 ноября 2019 г.
Модель Ford F-серии более 30 лет является лидером продаж в США: в 2018 году в стране продали 909 тысяч новых пикапов. Второе и третье места рейтинга занимают ближайшие конкуренты, которые сильно отстают по популярности: Chevrolet Silverado (586 тысяч экземпляров) и RAM (537 тысяч штук).
Также на презентации Tesla Cybertruck показали ролик, где пикап соревнуется с Porsche 911 предыдущего поколения в гонке по прямой. Электромобиль также выиграл, пусть и не с таким преимуществом, как в первом испытании.
Самый мощный Tesla Cybertruck оснащён тремя электромоторами (один на передней оси и два — на задней). Он ускоряется до 60 миль в час
(96,5 км/ч)менее чем за 2,9 секунды. Максимальная скорость достигает 209 км/ч,масса буксируемого прицепа — 6,4 тонны, пробег без подзарядки — более 800 километров. Такой пикап проезжает стандартные дрэговые четверть мили (402 метра) за 10,8 секунды.
Начало серийного выпуска Tesla Cybertruck с одним и двумя электродвигателями запланировано на конец 2021 года. Трёхмоторный вариант придётся ждать ещё год. Спустя три дня после премьеры принято уже более 200 000 предзаказов на модель.