Пикап Tesla сравнили в перетягивании каната с самой популярной машиной США

Самый мощный Tesla Cybertruck оснащён тремя электромоторами (один на передней оси и два — на задней). Он ускоряется до 60 миль в час (96,5 км/ч) менее чем за 2,9 секунды. Максимальная скорость достигает 209 км/ч, масса буксируемого прицепа — 6,4 тонны, пробег без подзарядки — более 800 километров. Такой пикап проезжает стандартные дрэговые четверть мили (402 метра) за 10,8 секунды.