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Пикап Tesla сравнили в перетягивании каната с самой популярной машиной США

Новости

Николай Андреев

Глава компании Tesla Илон Маск опубликовал в своём твиттере ролик, где электрический пикап Cybertruck соревнуется с бензиновым Ford F-150 в перетягивании каната. О технических характеристиках автомобилей информации нет, но видно, что Тесла заметно превосходит соперника.

  • Модель Ford F-серии более 30 лет является лидером продаж в США: в 2018 году в стране продали 909 тысяч новых пикапов. Второе и третье места рейтинга занимают ближайшие конкуренты, которые сильно отстают по популярности: Chevrolet Silverado (586 тысяч экземпляров) и RAM (537 тысяч штук).

  • Также на презентации Tesla Cybertruck показали ролик, где пикап соревнуется с Porsche 911 предыдущего поколения в гонке по прямой. Электромобиль также выиграл, пусть и не с таким  преимуществом, как в первом испытании.

Tesla's newly unveiled futuristic looking pickup truck, which is able to accelerate form 0-60 mph in an incredible 2.9 seconds, beats Porsche 911 in a drag race.

  • Самый мощный Tesla Cybertruck оснащён тремя электромоторами (один на передней оси и два — на задней). Он ускоряется до 60 миль в час (96,5 км/ч) менее чем за 2,9 секунды. Максимальная скорость достигает 209 км/ч, масса буксируемого прицепа — 6,4 тонны, пробег без подзарядки — более 800 километров. Такой пикап проезжает стандартные дрэговые четверть мили (402 метра) за 10,8 секунды.

  • Начало серийного выпуска Tesla Cybertruck с одним и двумя электро­двигателями заплани­ровано на конец 2021 года. Трёхмоторный вариант придётся ждать ещё год. Спустя три дня после премьеры принято уже более 200 000 предзаказов на модель.

С кем ещё можно сравнить Tesla Cybertruck?

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