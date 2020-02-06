DeLorean из сцены «Назад в будущее» заменили на Tesla Cybertruck

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Николай Андреев
Автор канала Elon McFly создал компьютерную модель Tesla Cybertruck и использовал её для того, чтобы заменить оригинальный DeLorean DMC-12 в одной из культовых сцен фильма «Назад в будущее». Вот она.
Как и DeLorean, Tesla Cybertruck имеет кузов из нержавеющей стали. А как выразился один из героев этого фильма, док Браун, этот металл «благотворно сказывается на завихрениях потока времени».