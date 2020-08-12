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Металл кузова Tesla Cybertruck проверили на пуленепробиваемость

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Кирилл Малышев

На презентации Tesla Cybertruck Илон Маск заявил о том, что модель получит бронированные стёкла. Американцы решили проверить, как обстоит дело с металлом, поэтому постреляли в сталь близкого сорта из разного оружия, поцарапали его ножом, а также побили молотком. Результаты показаны в ролике на YouTube.

  • В отсутствие «живой» машины экспериментаторы взяли не конкретную панель Кибертрака, а лист примерно соответ­ствующей по сорту стали холодного проката толщиной 3 милли­метра. Материал не проходил закалку: применение закалённого металла вызовет проблемы со сваркой кузова.

  • Металл устоял против пистолетной пули калибра девять милли­метров. И хотя против винтовки и других типов оружия он не может дать защиту, результат для гражданской машины всё равно хороший.

  • Также провели проверки на прочность другими предметами. Для начала царапали лист ключами, а потом перешли на нож и молоток. Во всех трёх случаях следы от воздействия оказались заметными, но куда менее серьёзными, чем на кузовах других машин.

  • На презентации пикапа Tesla Cybertruck Илон Макс, демонстрируя крепость остекления, запустил в стекло металли­ческим шаром. Окно не выдержало.

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