Металл кузова Tesla Cybertruck проверили на пуленепробиваемость

В отсутствие «живой» машины экспериментаторы взяли не конкретную панель Кибертрака, а лист примерно соответ­ствующей по сорту стали холодного проката толщиной 3 милли­метра. Материал не проходил закалку: применение закалённого металла вызовет проблемы со сваркой кузова.



Металл устоял против пистолетной пули калибра девять милли­метров. И хотя против винтовки и других типов оружия он не может дать защиту, результат для гражданской машины всё равно хороший.

Также провели проверки на прочность другими предметами. Для начала царапали лист ключами, а потом перешли на нож и молоток. Во всех трёх случаях следы от воздействия оказались заметными, но куда менее серьёзными, чем на кузовах других машин.