Металл кузова Tesla Cybertruck проверили на пуленепробиваемость
Кирилл Малышев
На презентации Tesla Cybertruck Илон Маск заявил о том, что модель получит бронированные стёкла. Американцы решили проверить, как обстоит дело с металлом, поэтому постреляли в сталь близкого сорта из разного оружия, поцарапали его ножом, а также побили молотком. Результаты показаны в ролике на YouTube.
В отсутствие «живой» машины экспериментаторы взяли не конкретную панель Кибертрака, а лист примерно соответствующей по сорту стали холодного проката толщиной 3 миллиметра. Материал не проходил закалку: применение закалённого металла вызовет проблемы со сваркой кузова.
Металл устоял против пистолетной пули калибра девять миллиметров. И хотя против винтовки и других типов оружия он не может дать защиту, результат для гражданской машины всё равно хороший.
Также провели проверки на прочность другими предметами. Для начала царапали лист ключами, а потом перешли на нож и молоток. Во всех трёх случаях следы от воздействия оказались заметными, но куда менее серьёзными, чем на кузовах других машин.
На презентации пикапа Tesla Cybertruck Илон Макс, демонстрируя крепость остекления, запустил в стекло металлическим шаром. Окно не выдержало.