MG нашла средства для выпуска суперродстера: его оплатят будущие владельцы

Для проведения краудфандинга MG организовала отдельную платформу под названием CyberCUBE. Любой желающий мог за 1000 юаней (около 11,5 тысяч рублей) приобрести своего рода акцию-серти­фикат (они именуются Dream Gold). Компания рассчитывала продать 5 тысяч таких акций в срок до 31 июля, а если инициатива успехом не увенчается, вернуть участникам деньги.

В итоге на достижение цели MG потребовалось всего около 10 дней. Официально заявлено, что на платформе уже зарегистри­ровались более 5 тысяч человек. При этом, когда именно спидстер Cyberster отправится на конвейер, не уточняется, не сообщаются и его деталь­ные технические характеристики.

Одноимённый концепт-кар, представ­ленный в рамках Шанхай­ского автосалона, отличался эффектной внешностью с агрес­сивными аэро­динами­ческими элементами и необычной оптикой. Задние свето­диодные фонари имитируют рисунок британ­ского флага, передние под названием Magic Eye способны «открываться» при запуске силовой установки. В двух­местном салоне применены руль-штурвал и оригиналь­ная вытянутая сенсорная панель на центральной разделительной балке.