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MG нашла средства для выпуска суперродстера: его оплатят будущие владельцы

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Дмитрий Елизаров

Эффектный концепт-кар MG Cyberster получил шанс на произ­водство благодаря успешно завер­шившейся крауд­фандинго­вой кампании — об этом фирма заявила в китайской соцсети Weibo. В рамках кампании MG собирала доброволь­ные пожертво­вания, за счёт которых планирует финансировать первый этап подготовки спидстера к конвейеру.

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  • Для проведения краудфандинга MG организовала отдельную платформу под названием CyberCUBE. Любой желающий мог за 1000 юаней (около 11,5 тысяч рублей) приобрести своего рода акцию-серти­фикат (они именуются Dream Gold). Компания рассчитывала продать 5 тысяч таких акций в срок до 31 июля, а если инициатива успехом не увенчается, вернуть участникам деньги.

  • В итоге на достижение цели MG потребовалось всего около 10 дней. Официально заявлено, что на платформе уже зарегистри­ровались более 5 тысяч человек. При этом, когда именно спидстер Cyberster отправится на конвейер, не уточняется, не сообщаются и его деталь­ные технические характеристики.

  • Одноимённый концепт-кар, представ­ленный в рамках Шанхай­ского автосалона, отличался эффектной внешностью с агрес­сивными аэро­динами­ческими элементами и необычной оптикой. Задние свето­диодные фонари имитируют рисунок британ­ского флага, передние под названием Magic Eye способны «открываться» при запуске силовой установки. В двух­местном салоне применены руль-штурвал и оригиналь­ная вытянутая сенсорная панель на центральной разделительной балке.

  • На момент премьеры утверждалось, что MG Cyberster способен проехать без подзарядки до 800 километров и ускориться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды.

Прикупили бы себе такой спорткар?

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