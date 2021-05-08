MG нашла средства для выпуска суперродстера: его оплатят будущие владельцы
Дмитрий Елизаров
Эффектный концепт-кар MG Cyberster получил шанс на производство благодаря успешно завершившейся краудфандинговой кампании — об этом фирма заявила в китайской соцсети Weibo. В рамках кампании MG собирала добровольные пожертвования, за счёт которых планирует финансировать первый этап подготовки спидстера к конвейеру.
Для проведения краудфандинга MG организовала отдельную платформу под названием CyberCUBE. Любой желающий мог за 1000 юаней (около 11,5 тысяч рублей) приобрести своего рода акцию-сертификат (они именуются Dream Gold). Компания рассчитывала продать 5 тысяч таких акций в срок до 31 июля, а если инициатива успехом не увенчается, вернуть участникам деньги.
В итоге на достижение цели MG потребовалось всего около 10 дней. Официально заявлено, что на платформе уже зарегистрировались более 5 тысяч человек. При этом, когда именно спидстер Cyberster отправится на конвейер, не уточняется, не сообщаются и его детальные технические характеристики.
Одноимённый концепт-кар, представленный в рамках Шанхайского автосалона, отличался эффектной внешностью с агрессивными аэродинамическими элементами и необычной оптикой. Задние светодиодные фонари имитируют рисунок британского флага, передние под названием Magic Eye способны «открываться» при запуске силовой установки. В двухместном салоне применены руль-штурвал и оригинальная вытянутая сенсорная панель на центральной разделительной балке.
На момент премьеры утверждалось, что MG Cyberster способен проехать без подзарядки до 800 километров и ускориться до
100 км/чбыстрее чем за 3 секунды.