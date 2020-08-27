Электрический квадроцикл Cyberquad воплотили в жизнь раньше Tesla

Силовой агрегат — мотор и батарею — сняли с электро­мотоцикла компании Zero Motorcycles, приобретённого за 3 тысячи долларов. Аккуму­ляторы установили на месте прежнего ДВС, а электрический двигатель импланти­ровали в заднюю подвеску.

Создатели квадроцикла утверждают, что он может разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) всего за 3,9 секунды (то есть быстрее Porsche 911 Carrera) при максимальной скорости почти 165 км/ч. Характери­стики оригинального Tesla Cyberquad пока не озвучены.