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Электрический квадроцикл Cyberquad воплотили в жизнь раньше Tesla

Новости

Дмитрий Елизаров

Специалисты по доработке электро­мобилей Tesla из США построили самодельный Cyberquad – копию прототипа квадроцикла, участво­вавшего в нашумевшей презентации пикапа Cybertruck. Модель, собранная из подер­жанных запчастей, способна разгоняться до 160 км/ч.

  • Основой для Киберквада стал квадроцикл Yamaha Raptor 700R, купленный одним из авторов проекта Ричардом Бенуа в интернете. У донора позаим­ствовали раму, подвески и рулевое управление.

  • Силовой агрегат — мотор и батарею — сняли с электро­мотоцикла компании Zero Motorcycles, приобретённого за 3 тысячи долларов. Аккуму­ляторы установили на месте прежнего ДВС, а электрический двигатель импланти­ровали в заднюю подвеску.

  • Схожесть с прототипом самодельному Кибер­кваду придают специально изготов­ленные «кузовные панели» из алюминия.

  • Создатели квадроцикла утверждают, что он может разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) всего за 3,9 секунды (то есть быстрее Porsche 911 Carrera) при максимальной скорости почти 165 км/ч. Характери­стики оригинального Tesla Cyberquad пока не озвучены.

Квадроцикл или внедорожник?

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