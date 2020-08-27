Электрический квадроцикл Cyberquad воплотили в жизнь раньше Tesla
Дмитрий Елизаров
Специалисты по доработке электромобилей Tesla из США построили самодельный Cyberquad – копию прототипа квадроцикла, участвовавшего в нашумевшей презентации пикапа Cybertruck. Модель, собранная из подержанных запчастей, способна разгоняться до
Основой для Киберквада стал квадроцикл Yamaha Raptor 700R, купленный одним из авторов проекта Ричардом Бенуа в интернете. У донора позаимствовали раму, подвески и рулевое управление.
Силовой агрегат — мотор и батарею — сняли с электромотоцикла компании Zero Motorcycles, приобретённого за 3 тысячи долларов. Аккумуляторы установили на месте прежнего ДВС, а электрический двигатель имплантировали в заднюю подвеску.
Схожесть с прототипом самодельному Киберкваду придают специально изготовленные «кузовные панели» из алюминия.
Создатели квадроцикла утверждают, что он может разогнаться до 60 миль в час
(97 км/ч)всего за 3,9 секунды (то есть быстрее Porsche 911 Carrera) при максимальной скорости почти 165 км/ч.Характеристики оригинального Tesla Cyberquad пока не озвучены.