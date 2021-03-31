Киберпанк шаговой доступности: как стилизовать реальную машину под автомобиль из игры. Фотопост

Когда речь заходит о концептах в духе Киберпанка, всё, как правило, начинается и заканчи­вается 3D-рен ­дерами на компьютере. И от этого вроде одни плюсы: моделиро­вание позволяет никак не ограни­чивать себя в твор­честве, а лайки в Инстаграме гаранти­рованы. Ну разве не это главное мерило успеха для настоящего художника в 2021-м?

Судя по всему, у Криса Ватсона из Новой Зеландии внезапно навсегда завис «Фотошоп», и он решил, что быстрее будет сделать футури­стичный концепт из Мазды MX-5 в реаль­ности. На воплощение смелых задумок ушло много часов работы, а ещё больше — монтажной пены и стекло­пластика.