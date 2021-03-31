Киберпанк шаговой доступности: как стилизовать реальную машину под автомобиль из игры. Фотопост
Василий Кириллов
Когда речь заходит о концептах в духе Киберпанка, всё, как правило, начинается и заканчивается
Судя по всему, у Криса Ватсона из Новой Зеландии внезапно навсегда завис «Фотошоп», и он решил, что быстрее будет сделать футуристичный концепт из Мазды
Колёсные диски диаметром 15 дюймов и шириной 10 — по сути, кастомные разварки со стеклопластиковыми колпаками-турбофанами в духе гоночных машин
Кстати, что касается энтузиазма: многие ограничились бы внешним декором, но у Криса осталось достаточно энергии, чтобы поработать ещё и с интерьером. Он сильно заморочился с оформлением центральной консоли, приборов и внутренней подсветкой. И конечно, главная фишка: из старого ноутбука (может, именно на нём и завис «Фотошоп»?..) и металлического кейса получилась потрясающая киберприборка.