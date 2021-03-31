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Киберпанк шаговой доступности: как стилизовать реальную машину под автомобиль из игры. Фотопост

Василий Кириллов

Когда речь заходит о концептах в духе Киберпанка, всё, как правило, начинается и заканчи­вается 3D-рен­дерами на компьютере. И от этого вроде одни плюсы: моделиро­вание позволяет никак не ограни­чивать себя в твор­честве, а лайки в Инстаграме гаранти­рованы. Ну разве не это главное мерило успеха для настоящего художника в 2021-м?

Судя по всему, у Криса Ватсона из Новой Зеландии внезапно навсегда завис «Фотошоп», и он решил, что быстрее будет сделать футури­стичный концепт из Мазды MX-5 в реаль­ности. На воплощение смелых задумок ушло много часов работы, а ещё больше — монтажной пены и стекло­пластика.

Колёсные диски диаметром 15 дюймов и шириной 10 — по сути, кастомные разварки со стекло­пластико­выми колпаками-турбофанами в духе гоночных машин 1990-х. При этом по двигателю нет ничего примеча­тель­ного: под капотом стоковый маздовский 1.6. Хотя, по признанию Криса, он бы с удоволь­ствием поставил в родстер электро­мотор. Но, увы, энтузиазма у него было больше, чем денег.

Кстати, что касается энтузиазма: многие ограничи­лись бы внешним декором, но у Криса осталось достаточно энергии, чтобы поработать ещё и с интерьером. Он сильно заморочился с оформле­нием центральной консоли, приборов и внутренней подсветкой. И конечно, главная фишка: из старого ноутбука (может, именно на нём и завис «Фотошоп»?..) и металли­ческого кейса получилась потрясающая киберприборка.

Фотографии: Chris Watson (Speedhunters)

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