Гонщик превратил карт в мини-пикап Tesla Cybertruck

Американский гонщик Джордан Тейлор, выигравший в 2017 году марафон «24 часа Дайтоны», вместе с братом создал самую маленькую копию электрического пикапа Tesla Cybertruck, на которой можно ездить. В её основе лежит обычный гоночный карт, а самодельный кузов сделан из картона, фольги и клейкой ленты. Авторы назвали свой пикап CyberKart.