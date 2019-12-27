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Гонщик превратил карт в мини-пикап Tesla Cybertruck

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Николай Андреев

Американский гонщик Джордан Тейлор, выигравший в 2017 году марафон «24 часа Дайтоны», вместе с братом создал самую маленькую копию электрического пикапа Tesla Cybertruck, на которой можно ездить. В её основе лежит обычный гоночный карт, а самодельный кузов сделан из картона, фольги и клейкой ленты. Авторы назвали свой пикап CyberKart.

Что ещё можно превратить в Tesla Cybertruck?

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