Сооснователь Mercedes-AMG объединит киберспорт и реальные гонки в одном чемпионате
Борис Закиров
Ханс-Вернер Ауфрехт, сооснователь спортивного подразделения Mercedes-AMG, объявил о создании гоночного чемпионата HYRAZE League. Ключевой особенностью чемпионата станет необычный формат: половина гонки будет проходить на реальном гоночном треке, другая половина — в виртуальном симуляторе. Об этом сообщает Motoring.
В каждой команде будет по два пилота. Итоги гонки будут подводиться по их совместному результату.
Реальные водородные болиды будут обладать мощностью 800 лошадиных сил, полным приводом и разгоном до сотни меньше чем за 3 секунды. Их водородные баки будут защищены карбоновыми чехлами, которые выдерживают боковой удар силой до 130 тонн, а аккумулятор сможет восстанавливать до 80 процентов энергии с помощью рекуперации. Управление будет происходить по системе drive-by-wire, а колёса болидов оснастят системой улавливания тормозной пыли.
Первые этапы начнутся в 2023 году в Германии, а в 2025 году стартует всемирный чемпионат. Поначалу гонки будут происходить на традиционных гоночных трассах, но H.W.A. (автоспортивная компания Ауфрехта) рассматривает варианты проведения этапов на временных городских трассах, как это делает
Формула-Е.
О виртуальных этапах известно немногое. Сообщается лишь, что H.W.A. работает над необходимым программным обеспечением. Сам чемпионат пройдёт при поддержке ADAC – крупнейшего автомобильного клуба Германии.
По мнению Ханса-Вернера, такая необычная система гонок будет способствовать увеличению числа молодых гонщиков в автоспорте.