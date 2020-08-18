Сооснователь Mercedes-AMG объединит киберспорт и реальные гонки в одном чемпионате

В каждой команде будет по два пилота. Итоги гонки будут под­водиться по их совместному результату.

Реальные водородные болиды будут обладать мощностью 800 лошадиных сил, полным приводом и разгоном до сотни меньше чем за 3 секунды. Их водородные баки будут защищены карбоно­выми чехлами, которые выдер­живают боковой удар силой до 130 тонн, а аккумулятор сможет восста­навливать до 80 процентов энергии с помощью рекуперации. Управ­ление будет происходить по системе drive-by-wire, а колёса болидов оснастят системой улавли­вания тормозной пыли.

Первые этапы начнутся в 2023 году в Германии, а в 2025 году стартует всемирный чемпионат. Поначалу гонки будут происходить на традици­онных гоночных трассах, но H.W.A. (авто­спортивная компания Ауфрехта) рассматри­вает варианты проведения этапов на временных городских трассах, как это делает Формула-Е.

О виртуальных этапах известно немногое. Сообщается лишь, что H.W.A. работает над необходимым программным обеспе­чением. Сам чемпионат пройдёт при поддержке ADAC – крупнейшего автомо­бильного клуба Германии.