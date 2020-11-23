Самый дешёвый кроссовер Mazda для России: раскрыта цена

Столько будут просить за среднюю комплектацию Active. Ниже неё распо­ложится базовая версия Drive, а топ-уровнем окажется испол­нение Supreme. Цены остальных версий пока не названы. Mazda CX-30 Active предложит среди прочего редкий в сегменте проекци­онный дисплей, датчики света и дождя, климат- и круиз-контроль, мульти­медийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Carplay, обогрев передних сидений.

Изготовителем в ОТТС указан дальне­восточный завод Mazda-Sollers. Для нашей страны «тридцатка» сертифи­цирована с един­ственным атмо­сферником 2.0 мощностью 150 л.с. Машины с передним приводом комп­лектуются механи­ческой или автомати­ческой коробкой передач (обе шести­ступен­чатые). Моди­фикации со всеми ведущими получат только «автомат».

В перечне оборудования в ОТТС заявлены колёса диаметром 16 и 18 дюймов, семь подушек безопас­ности, адаптивный круиз-контроль, свето­диодные фары с омывате­лем, кожаная обивка сидений, обогрев ветрового стекла в зоне покоя стекло­очистите­лей, система камер кругового обзора, люк в крыше, электро­привод пятой двери.

Mazda CX-30 оказалась доступнее более крупного крос­совера CX-5. «Пятёрка» в комплектации Active с АКПП и передним приводом стоит как минимум 1 974 000 рублей.