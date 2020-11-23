Самый дешёвый кроссовер Mazda для России: раскрыта цена
Кирилл Малышев
Компактный кроссовер Mazda CX-30, мировой дебют которого состоялся в марте 2019 года, будет доступен в России по цене
Столько будут просить за среднюю комплектацию Active. Ниже неё расположится базовая версия Drive, а топ-уровнем окажется исполнение Supreme. Цены остальных версий пока не названы. Mazda CX-30 Active предложит среди прочего редкий в сегменте проекционный дисплей, датчики света и дождя, климат- и круиз-контроль, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Carplay, обогрев передних сидений.
Изготовителем в ОТТС указан дальневосточный завод Mazda-Sollers. Для нашей страны «тридцатка» сертифицирована с единственным атмосферником 2.0 мощностью 150 л.с. Машины с передним приводом комплектуются механической или автоматической коробкой передач (обе шестиступенчатые). Модификации со всеми ведущими получат только «автомат».
В перечне оборудования в ОТТС заявлены колёса диаметром 16 и 18 дюймов, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары с омывателем, кожаная обивка сидений, обогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, система камер кругового обзора, люк в крыше, электропривод пятой двери.
Mazda CX-30 оказалась доступнее более крупного кроссовера
CX-5.«Пятёрка» в комплектации Active с АКПП и передним приводом стоит как минимум 1 974 000рублей.
Судя по габаритным размерам (4395 x 1795 x 1540 мм), конкурировать новинка будет с Nissan Qashqai (от
1 546 000рублей со 144-сильным двигателем 2.0) и Renault Arkana (от 1 428 000рублей со 150-сильным турбомотором 1.3).