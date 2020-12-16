Кроссовер Mazda CX-30, который появится в России, получил высший балл за безопасность

Программа испытаний включала в себя несколько фронтальных ударов с разной степенью перекрытия со стороны водителя и пассажира, боковой удар, тесты на прочность крыши и способность машины противостоять хлыстовым травмам шеи. Кроме того, при оценке эксперты института учитывают оснащённость модели активными системами безопасности, а с недавних пор — ещё и качество работы головной оптики.

CX-30 заслужил «хорошие» либо «превосходные» оценки по всем испытаниям, а качественными фарами оснащается уже в базовой комплектации. Правда, это касается вседорожников для американского рынка, выпущенных после сентября нынешнего года. Всего в местной линейке фирмы теперь присутствуют семь моделей, отмеченных наградой Top Safety Pick+.