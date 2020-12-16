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Кроссовер Mazda CX-30, который появится в России, получил высший балл за безопасность

Новости

Дмитрий Елизаров

Американское подразделение Mazda сообщило о присуждении высшей награды от Страхового института дорожной безопасности США кроссоверу Mazda CX-30. Ради рейтинга Top Safety Pick+ вседорожник разбивали в общей сложности шесть раз.

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  • Программа испытаний включала в себя несколько фронтальных ударов с разной степенью перекрытия со стороны водителя и пассажира, боковой удар, тесты на прочность крыши и способность машины противостоять хлыстовым травмам шеи. Кроме того, при оценке эксперты института учитывают оснащённость модели активными системами безопасности, а с недавних пор — ещё и качество работы головной оптики.

  • CX-30 заслужил «хорошие» либо «превосходные» оценки по всем испытаниям, а качественными фарами оснащается уже в базовой комплектации. Правда, это касается вседорожников для американского рынка, выпущенных после сентября нынешнего года. Всего в местной линейке фирмы теперь присутствуют семь моделей, отмеченных наградой Top Safety Pick+.

  • Mazda CX-30 для США выпускают на заводе компании в Мексике. В России будет продаваться кроссовер, собранный на СП Mazda и Соллерс во Владивостоке. При этом, как стало известно на днях, вседорожник для российского рынка уже в базовой комплектации тоже получит необходимый набор ассистирующих систем, включая функции динамической стабилизации и контроля вектора тяги, а также светодиодные фары.

Как считаете, автомобили российской и иностранной сборки сравнимы?

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