Кроссовер Mazda CX-30, который появится в России, получил высший балл за безопасность
Дмитрий Елизаров
Американское подразделение Mazda сообщило о присуждении высшей награды от Страхового института дорожной безопасности США кроссоверу Mazda CX-30. Ради рейтинга Top Safety Pick+ вседорожник разбивали в общей сложности шесть раз.
Программа испытаний включала в себя несколько фронтальных ударов с разной степенью перекрытия со стороны водителя и пассажира, боковой удар, тесты на прочность крыши и способность машины противостоять хлыстовым травмам шеи. Кроме того, при оценке эксперты института учитывают оснащённость модели активными системами безопасности, а с недавних пор — ещё и качество работы головной оптики.
CX-30 заслужил «хорошие» либо «превосходные» оценки по всем испытаниям, а качественными фарами оснащается уже в базовой комплектации. Правда, это касается вседорожников для американского рынка, выпущенных после сентября нынешнего года. Всего в местной линейке фирмы теперь присутствуют семь моделей, отмеченных наградой Top Safety Pick+.
Mazda CX-30 для США выпускают на заводе компании в Мексике. В России будет продаваться кроссовер, собранный на СП Mazda и Соллерс во Владивостоке. При этом, как стало известно на днях, вседорожник для российского рынка уже в базовой комплектации тоже получит необходимый набор ассистирующих систем, включая функции динамической стабилизации и контроля вектора тяги, а также светодиодные фары.