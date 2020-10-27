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Самый доступный кроссовер Mazda появится в России до конца года

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Кирилл Малышев

До конца года в российской линейке Mazda появится компактный кроссовер CX-30, сообщает портал «Драйв» со ссылкой на официальных дилеров. Он станет третьим и, как ожидается, самым доступным вседорожником бренда у нас после CX-5 и CX-9.

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  • Модель CX-30 дебютировала на Женевском автосалоне весной 2019 года. Российский ОТТС кроссовер получил в декабре. Новинку сертифи­цировали с одним мотором – бензиновым атмо­сферником 2.0 Skyactiv мощностью 150 л.с. Версия с передним приводом, согласно документу, будет с «механикой» или «автоматом» (обе коробки с шестью ступенями), полно­приводный вариант – только с АКПП.

  • В перечне оборудования заявлены диски диаметром 16 и 18 дюймов, семь подушек безопас­ности, омыватель фар, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, свето­диодные фары, кожаная обивка сидений, обогрев передних сидений и ветрового стекла в зоне покоя стекло­очистите­лей, система камер кругового обзора, люк в крыше, электро­привод створки багажника.

  • С декабря в ОТТС произошли изменения. Изготовите­лем заявлен дальне­восточный завод Mazda-Соллерс. Это означает, что модель будет локали­зована в России.

  • Сейчас около трёх четвертей продаж Мазде в России делает кроссовер CX-5. Он стоит от 1 694 000 рублей с тем же двигателем 2.0, что будут ставить на CX-30. В «базе» тоже идут механиче­ская коробка передач и передний привод. Новая модель за счёт более компактных размеров должна оказаться доступнее.

  • Одновременно стало известно, что Mazda приоста­новила в России продажи седанов и хэтчбеков Mazda3. Они импортиро­вались из Японии и по цене оказались дороже более крупной Mazda6. Спрос исчис­лялся несколькими сотнями автомо­билей в год, и поставки прекратили.

Затмит ли CX-30 Мазду СХ-5?

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