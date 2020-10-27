Самый доступный кроссовер Mazda появится в России до конца года

Модель CX-30 дебютировала на Женевском автосалоне весной 2019 года. Российский ОТТС кроссовер получил в декабре. Новинку сертифи­цировали с одним мотором – бензиновым атмо­сферником 2.0 Skyactiv мощностью 150 л.с. Версия с передним приводом, согласно документу, будет с «механикой» или «автоматом» (обе коробки с шестью ступенями), полно­приводный вариант – только с АКПП.

В перечне оборудования заявлены диски диаметром 16 и 18 дюймов, семь подушек безопас­ности, омыватель фар, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, свето­диодные фары, кожаная обивка сидений, обогрев передних сидений и ветрового стекла в зоне покоя стекло­очистите­лей, система камер кругового обзора, люк в крыше, электро­привод створки багажника.

С декабря в ОТТС произошли изменения. Изготовите­лем заявлен дальне­восточный завод Mazda-Соллерс. Это означает, что модель будет локали­зована в России.

Сейчас около трёх четвертей продаж Мазде в России делает кроссовер CX-5. Он стоит от 1 694 000 рублей с тем же двигателем 2.0, что будут ставить на CX-30. В «базе» тоже идут механиче­ская коробка передач и передний привод. Новая модель за счёт более компактных размеров должна оказаться доступнее.