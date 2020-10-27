Самый доступный кроссовер Mazda появится в России до конца года
Кирилл Малышев
Модель CX-30 дебютировала на Женевском автосалоне весной 2019 года. Российский ОТТС кроссовер получил в декабре. Новинку сертифицировали с одним мотором – бензиновым атмосферником 2.0 Skyactiv мощностью 150 л.с. Версия с передним приводом, согласно документу, будет с «механикой» или «автоматом» (обе коробки с шестью ступенями), полноприводный вариант – только с АКПП.
В перечне оборудования заявлены диски диаметром 16 и 18 дюймов, семь подушек безопасности, омыватель фар, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары, кожаная обивка сидений, обогрев передних сидений и ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, система камер кругового обзора, люк в крыше, электропривод створки багажника.
С декабря в ОТТС произошли изменения. Изготовителем заявлен дальневосточный завод Mazda-Соллерс. Это означает, что модель будет локализована в России.
Сейчас около трёх четвертей продаж Мазде в России делает кроссовер
CX-5.Он стоит от 1 694 000рублей с тем же двигателем 2.0, что будут ставить на CX-30.В «базе» тоже идут механическая коробка передач и передний привод. Новая модель за счёт более компактных размеров должна оказаться доступнее.
Одновременно стало известно, что Mazda приостановила в России продажи седанов и хэтчбеков Mazda3. Они импортировались из Японии и по цене оказались дороже более крупной Mazda6. Спрос исчислялся несколькими сотнями автомобилей в год, и поставки прекратили.