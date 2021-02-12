Названа российская цена самого дорогого кроссовера Mazda CX-9 после обновления
Дмитрий Елизаров
Компания Mazda начала рассекречивать российский прайс-лист кроссовера
Изменения во внешности свелись к новой решётке радиатора, иным колёсным дискам на 20 дюймов (в базе Mazda
CX-9оснащается 18-дюймовыми дисками) и увеличенным патрубкам выхлопной системы.
В интерьере кроссовера в топовом оснащении теперь применяются иная прострочка и декоративные вставки с трёхмерной структурой. Кожа наппа в отделке может быть белой или коричневой. Кроме того, в салоне появились беспроводная зарядка для гаджетов и подрулевые лепестки переключения передач.
Список водительских ассистентов расширен за счёт адаптивного круиз-контроля, который пополнил фирменный комплекс безопасности
i-ActiveSense. Таким набором планируется оснащать все российские CX-9по умолчанию. В него включены также системы контроля рядности, распознавания дорожных знаков и экстренного торможения с распознаванием пешеходов.
Обновлённая Mazda CX-9 в комплектации Executive оценена в
3 703 000рублей, тогда как дореформенный кроссовер в этом исполнении стоит 3 688 000рублей. По официальным данным, 70% российских продаж модели приходится именно на топовый вариант.
Последнее обновление комплектаций на российском рынке модель переживала в 2019 году. Тогда базовый вариант исполнения несколько упростили, отчего кроссовер подешевел до
2 795 000рублей. Сейчас аналогичная CX-9стоит уже 3 043 000рублей. Все версии кроссовера в России оснащаются 231-сильным мотором объёмом 2,5 литра в паре с шестиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.