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Названа российская цена самого дорогого кроссовера Mazda CX-9 после обновления

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Дмитрий Елизаров

Компания Mazda начала рассекречивать российский прайс-лист кроссовера CX-9, пережив­шего рестайлинг. Пока названа только цена модели в топовой комплектации, которая выросла на 15 тысяч рублей. Приём заказов на CX-9 с доработанной внешностью и новыми опциями стартует в понедельник, 15 февраля.

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  • Изменения во внешности свелись к новой решётке радиатора, иным колёсным дискам на 20 дюймов (в базе Mazda CX-9 оснащается 18-дюймовыми дисками) и увеличенным патрубкам выхлопной системы.

  • В интерьере кроссовера в топовом оснащении теперь применяются иная прострочка и декора­тивные вставки с трёхмерной структурой. Кожа наппа в отделке может быть белой или коричневой. Кроме того, в салоне появились беспроводная зарядка для гаджетов и подруле­вые лепестки переключения передач.

  • Список водительских ассистентов расширен за счёт адаптивного круиз-контроля, который пополнил фирменный комплекс безопасности i-Active­Sense. Таким набором планируется оснащать все российские CX-9 по умолчанию. В него включены также системы контроля рядности, распо­знавания дорожных знаков и экстренного торможения с распозна­ванием пешеходов.

  • Обновлённая Mazda CX-9 в комплектации Executive оценена в 3 703 000 рублей, тогда как дорефор­менный кроссовер в этом испол­нении стоит 3 688 000 рублей. По официаль­ным данным, 70% российских продаж модели приходится именно на топовый вариант.

  • Последнее обновление комплектаций на российском рынке модель переживала в 2019 году. Тогда базовый вариант исполнения несколько упростили, отчего кроссовер подешевел до 2 795 000 рублей. Сейчас аналогичная CX-9 стоит уже 3 043 000 рублей. Все версии кроссовера в России оснащаются 231-сильным мотором объёмом 2,5 литра в паре с шести­ступен­чатым «автоматом» и системой полного привода.

Предпочтёте доплатить за опции или сэкономите с базовым вариантом?

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