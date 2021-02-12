Названа российская цена самого дорогого кроссовера Mazda CX-9 после обновления

Изменения во внешности свелись к новой решётке радиатора, иным колёсным дискам на 20 дюймов (в базе Mazda CX-9 оснащается 18-дюймовыми дисками) и увеличенным патрубкам выхлопной системы.

В интерьере кроссовера в топовом оснащении теперь применяются иная прострочка и декора­тивные вставки с трёхмерной структурой. Кожа наппа в отделке может быть белой или коричневой. Кроме того, в салоне появились беспроводная зарядка для гаджетов и подруле­вые лепестки переключения передач.

Список водительских ассистентов расширен за счёт адаптивного круиз-контроля, который пополнил фирменный комплекс безопасности i-Active ­Sense. Таким набором планируется оснащать все российские CX-9 по умолчанию. В него включены также системы контроля рядности, распо­знавания дорожных знаков и экстренного торможения с распозна­ванием пешеходов.

Обновлённая Mazda CX-9 в комплектации Executive оценена в 3 703 000 рублей, тогда как дорефор­менный кроссовер в этом испол­нении стоит 3 688 000 рублей. По официаль­ным данным, 70% российских продаж модели приходится именно на топовый вариант.