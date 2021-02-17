Опубликован российский прайс-лист на обновлённый кроссовер Mazda CX-9

В базовую комплектацию Active включены, к примеру, трёхзонный климат-контроль, подогрев сидений первого и второго ряда, круиз-контроль и медиа­система с 9-дюймовым монитором, беспровод­ными протоколами Apple CarPlay и Android Auto, а также камерой заднего вида. Такая Mazda CX-9 отличается 18-дюймовыми колёсными дисками и свето­диодной оптикой со свето­диодными же противо­туманками и галогеновыми ходовыми огнями.

На этом уровне покупателю кроссовера доступен опциональ­ный пакет по цене в 121 тысячу рублей, включающий в себя кожу в салоне вместо ткани, электро­приводы передних сидений, подогрев руля и 2 USB-порта для задних пассажиров.

В комплектацию Supreme (3 474 000 рублей) включены кожаная отделка салона, электро­регулировки и вентиляция передних сидений, датчики парковки и система бесключевого доступа. Медиа­оборудование допол­нено проекци­онным дисплеем и акустикой Bose, головная оптика становится адаптивной, а колёсные диски увеличи­ваются до 20 дюймов.

Комплектация Exclusive стоит 3 603 000 рублей и отличается, к примеру, наличием люка, камер кругового обзора и адаптивного круиз-контроля. А в топовом исполнении Executive за 3 728 000 рублей (ранее Mazda озвучивала сумму в 3 703 000 рублей) кроссовер снабдят кожей наппа в отделке интерьера и колёсными дисками особого дизайна.