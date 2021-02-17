Опубликован российский прайс-лист на обновлённый кроссовер Mazda CX-9
Дмитрий Елизаров
Российский офис Mazda опубликовал все цены на кроссовер Mazda
В базовую комплектацию Active включены, к примеру, трёхзонный климат-контроль, подогрев сидений первого и второго ряда, круиз-контроль и медиасистема с
9-дюймовыммонитором, беспроводными протоколами Apple CarPlay и Android Auto, а также камерой заднего вида. Такая Mazda CX-9отличается 18-дюймовыми колёсными дисками и светодиодной оптикой со светодиодными же противотуманками и галогеновыми ходовыми огнями.
На этом уровне покупателю кроссовера доступен опциональный пакет по цене в 121 тысячу рублей, включающий в себя кожу в салоне вместо ткани, электроприводы передних сидений, подогрев руля и 2 USB-порта для задних пассажиров.
В комплектацию Supreme
(3 474 000рублей) включены кожаная отделка салона, электрорегулировки и вентиляция передних сидений, датчики парковки и система бесключевого доступа. Медиаоборудование дополнено проекционным дисплеем и акустикой Bose, головная оптика становится адаптивной, а колёсные диски увеличиваются до 20 дюймов.
Комплектация Exclusive стоит
3 603 000рублей и отличается, к примеру, наличием люка, камер кругового обзора и адаптивного круиз-контроля. А в топовом исполнении Executive за 3 728 000рублей (ранее Mazda озвучивала сумму в 3 703 000рублей) кроссовер снабдят кожей наппа в отделке интерьера и колёсными дисками особого дизайна.
Mazda CX-9 во всех вариантах исполнения оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 231 л.с. в паре с шестиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Обновление кроссовера свелось к новой решётке радиатора, расширению возможностей отделки салона и появлению новых опций.