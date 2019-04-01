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7 возможных неисправностей кроссовера Mazda CX-7, о которых нужно знать

Разбор

Валерий Арутин

Mazda CX-7 появилась в России в середине двухтысячных, пленив покупателей внешностью и мощным турбомотором. И теперь эти турбомоторы – основные источники головной боли для владельцев подержанных японских кроссоверов. Но начнём с проблем попроще...

1. Отделка кузова

Даже спустя более 10 лет с момента премьеры Mazda CX-7 не выглядит устаревшей. Но только когда за этой машиной ухаживают. Куда чаще встречаются экземпляры с затёртой краской, облезающим хромом и неровными зазорами.

Что делать

При покупке подержанного кроссовера внимательно осматривать кузов. Слой заводской краски довольно тонок, но ржавчина, скорее всего, будет уже следствием ремонта после аварии. А вот криво висящий бампер – совсем не обязательно. У пластиковых деталей слабые крепления, они могут разрушиться даже от лёгкого контакта с бордюром или сугробом, особенно на морозе.

2. Светотехника

Состояние оптики с головой выдаёт возраст и пробег автомобиля. Фары быстро мутнеют, в них часто скапливается конденсат. А красивые задние фонари могут даже оплавиться!

Что делать

Воду в ксеноновой фаре не стоит игнорировать: новая стоит около 60 тыс. рублей, а под ней ещё установлен блок розжига за 15 тысяч.

Плавящиеся от жара ламп фонари – конструктивный дефект, который может обойтись владельцу в 13–15 тысяч за каждый фонарь. При рестайлинге фонари изменили, но лучше подстраховаться и поставить вместо обычных ламп светодиодные: они меньше греются.

3. Рулевое колесо

Отделка салона Mazda CX-7 в целом стойкая, что с тканевой, что с кожаной обивкой сидений. Но у неё есть слабое место – кожа на руле. Она теряет товарный вид уже через 50–60 тыс. км.

Что делать

Осматривая подержанный кроссовер перед покупкой, оценивать реальный пробег лучше по другим признакам – педалям, сиденьям… А руль можно перешить более качественной кожей.

4. Привод ГРМ

Да, и Mazda не избежала моторной «чумы XXI века» – быстро растягивающейся цепи ГРМ. На двигателе с турбонаддувом (его индекс L3K9) – а таких машин в России большинство – она  начинает греметь ещё до 50 тыс. км и лишь у самых везучих владельцев подаст голос к 100 тысячам. Но обычно раньше изнашивается муфта фазовращателя – и турбомотор на холостых оборотах может тарахтеть словно дизель.

Что делать

Замена цепи давно стала рутиной в профильных сервисах. Главное – не промахнуться с запчастями. И цепь, и муфту модернизировали по ходу выпуска машины, и их более свежие версии надёжнее.

5. Система смазки

Турбомотор очень чувствителен к смазке: при пониженном давлении или уровне масла ещё быстрее изнашивается муфта фазовращателя, появляются задиры на распредвалах, а в пределе – проворачиваются вкладыши коленвала.

Что делать

Первопричины неприятностей – закоксовка масляных каналов и износ масляного насоса, из-за которых падает давление, прежде всего в верхней части двигателя. Поэтому главное – не экономить на масле, заливать только рекомендованное и менять почаще. И внимательно следить за уровнем: расход масла у турбомотора обычно заметный.

6. Турбокомпрессор

Узел очень недешёвый: даже восстановленная турбина, с обменом на старую, стоит около 30 тыс. рублей. А служат нагнетатели часто меньше 100 тыс. км, особенно те, что устанавливались на автомобили до 2008 года выпуска.

Что делать

Турбокомпрессор – ещё один компонент двигателя, чувствительный к маслу. Оно не только смазывает подшипники, но и охлаждает их. Чтобы продлить срок службы турбине, стоит как минимум установить турботаймер. А ещё необходимо следить за катализатором (его состояние может показать электронная диагностика): забитый увеличивает сопротивление на выпуске, а с ним – и температуру.

7. Тормоза

Большинство компонентов тормозной системы надёжны, и при спокойной езде даже передних колодок может хватить на 50–60 тыс. км. Но спокойную езду подразумевает разве что версия со 163-сильным атмосферником и передним приводом. Чаще сценарий другой: ремонт тормозов требуется раньше, чем износятся колодки, – из-за биения передних тормозных дисков.

Что делать

Mazda CX-7 весит немало, и при активной езде штатных тормозов банально не хватает – диски перегреваются, а потом при резком охлаждении (например, при проезде через лужу) коробятся. Можно заменить их неоригинальными: в магазинах есть широкий выбор, в том числе от авторитетных производителей. Но владельцы нашли и более радикальное решение: устанавливают тормоза от более крупного CX-9.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Mazda CX-7

Все Mazda CX-7 на Авто.ру

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Анимация: Павел Михеев
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