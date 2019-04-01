7 возможных неисправностей кроссовера Mazda CX-7, о которых нужно знать

1. Отделка кузова

Даже спустя более 10 лет с момента премьеры Mazda CX-7 не выглядит устаревшей. Но только когда за этой машиной ухаживают. Куда чаще встречаются экземпляры с затёртой краской, облезающим хромом и неровными зазорами.

Что делать

При покупке подержанного кроссовера внимательно осматривать кузов. Слой заводской краски довольно тонок, но ржавчина, скорее всего, будет уже следствием ремонта после аварии. А вот криво висящий бампер – совсем не обязательно. У пластиковых деталей слабые крепления, они могут разрушиться даже от лёгкого контакта с бордюром или сугробом, особенно на морозе.