Кроссовер Mazda СХ-5 обновился и подорожал

Обновлённый кроссовер Mazda СХ-5 в некоторых странах получил 230-сильный турбомотор, известный по моделям Mazda6 и СХ-9. Но до России он не добрался. Другие двигатели – 150-сильный двухлитровый и 194-сильный 2.5 – не изменились.

Обновлённая версия подорожала на 20 000 – 65 000 ₽, в зависимости от комплектации.

У СХ-5 появилась новая топ-комплектация Executive (от 2 382 000 ₽). В неё входят декоративные вставки в салоне из натурального дерева, отделка сидений кожей наппа, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, вентиляция передних кресел, безрамочное зеркало заднего вида, аудиосистема Bose с 10 динамиками, адаптивные светодиодные фары и функция автоматического торможения задним ходом.

В салоне — новый блок климат-контроля, панель приборов лишилась колодцев, а мультимедийная система обзавелась поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У базовых версий пластиковая отделка стоек лобового стекла сменилась на тканевую, а в основании этих стоек появились дополнительные динамики.