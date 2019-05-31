Кроссовер Mazda СХ-5 обновился и подорожал
Николай Андреев
Обновлённый кроссовер Mazda СХ-5 в некоторых странах получил 230-сильный турбомотор, известный по моделям Mazda6 и СХ-9. Но до России он не добрался. Другие двигатели – 150-сильный двухлитровый и 194-сильный 2.5 – не изменились.
Обновлённая версия подорожала на 20 000 – 65 000 ₽, в зависимости от комплектации.
У СХ-5 появилась новая топ-комплектация Executive (от 2 382 000 ₽). В неё входят декоративные вставки в салоне из натурального дерева, отделка сидений кожей наппа, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, вентиляция передних кресел, безрамочное зеркало заднего вида, аудиосистема Bose с 10 динамиками, адаптивные светодиодные фары и функция автоматического торможения задним ходом.
В салоне — новый блок климат-контроля, панель приборов лишилась колодцев, а мультимедийная система обзавелась поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У базовых версий пластиковая отделка стоек лобового стекла сменилась на тканевую, а в основании этих стоек появились дополнительные динамики.
Также CX-5 первым в линейке получил модернизированную систему G-Vectoring Control Plus, которая варьирует тягу двигателя в зависимости от угла и интенсивности поворота колёс. Теперь она вступает в работу раньше и продолжает контролировать автомобиль на выходе из поворота, когда руль возвращается в нулевое положение.