Мелочь, а приятная. Mazda CX-30 против Peugeot 2008, Toyota C-HR и Kia XCeed

Символично, что автомобили для этого сравнитель­ного теста собрались на парковке редакции накануне Восьмого Марта. Не сочтите за сексизм, но кроссоверы такого формата многие считают женскими: благодаря яркому дизайну и весё­леньким расцветкам, эти машинки кажутся очарова­тель­ными дизайнер­скими финти­флюшками. Задуманные как продукт масс-маркета, для растеряв­шего былое разно­образие россий­ского рынка Mazda CX-30, Toyota C-HR, Peugeot 2008 и Kia XCeed стали лишь красивой бижутерией. Причём дорогой. И с рациональ­ным подходом их оценивать непросто. Но разве не хочется прыгнуть в любую из них и отправиться весело шлёпать по весенним лужам?

Сегмент компактных кроссоверов нынешней весной обогатился сразу двумя новобранцами: Mazda начала продажи CX-30 , а Peugeot привезла второе поколение 2008. На их фоне Toyota C-HR не выглядит безого­ворочной новинкой, даже несмотря на то, что совсем недавно «японец» пережил рестайлинг. Четвёртым в нашей пёстрой компании оказался достаточно свежий Kia XCeed, который и кроссовером-то называть не совсем корректно — это, скорее, «лифто­ванный» хэтчбек с внедорожным антуражем. Однако габаритами он соответ­ствует остальным участникам собрания, да и по цене прекрасно вписы­вается в коллектив. А главное, подходит по функци­ональным признакам: это компактный автомобиль со слегка увеличенным дорожным просветом преимуще­ственно для городской езды. А ещё он очень яркий!