Мелочь, а приятная. Mazda CX-30 против Peugeot 2008, Toyota C-HR и Kia XCeed
КИРИЛЛ БРЕВДО
Символично, что автомобили для этого сравнительного теста собрались на парковке редакции накануне Восьмого Марта. Не сочтите за сексизм, но кроссоверы такого формата многие считают женскими: благодаря яркому дизайну и весёленьким расцветкам, эти машинки кажутся очаровательными дизайнерскими финтифлюшками. Задуманные как продукт масс-маркета, для растерявшего былое разнообразие российского рынка Mazda
Сегмент компактных кроссоверов нынешней весной обогатился сразу двумя новобранцами: Mazda начала продажи
Сразу оговоримся, что мы не ставили задачу достигнуть абсолютного совпадения по силовым агрегатам и трансмиссиям. Скорее, было интересно сравнить малышей «на максималках» — в топовых версиях. Поэтому Mazda и Toyota оказались полноприводными — первая с единственно возможным двухлитровым атмосферником мощностью 150 л.с. и
Разброс немалый, но по цене три из четырёх машин уложились в диапазон 2,3–2,6 млн рублей, и только мощный XCeed оказался... дешевле указанной нижней границы — и при такой разнице он существенно превосходит соперников по энерговооружённости. Интересно, в чём уступает?
Если принять за аксиому, что маленькому кроссоверу надлежит выглядеть модно, то 2008-й вне конкуренции.
Peugeot — невероятно яркая личность. Необычные светодиодные фары с «клыками» ходовых огней, глянцевая чёрная решётка радиатора, эффектные боковины... И цвет! Половиной своего очарования эти машины обязаны яркой окраске — в монохромных расцветках вся магия пропадает.
На фоне 2008 остальные три кроссовера выглядят не так эффектно. Toyota
Говоря о практичности, следует похвалить весь квартет за пластиковые накладки на колёсных арках. Наименее уязвимыми выглядят бамперы
Манерные ручки задних дверей C-HR, примостившиеся под крышей, неудобны: тянуть на себя дверь в момент открытия неудобно, рука может соскользнуть. У остальных кроссоверов ручки традиционные, под естественный хват.
Было бы наивно ждать от машин подобного формата простора на заднем ряду, однако вся четвёрка, как ни странно, с точки зрения обитателей дивана вполне годна. Регулировок нет нигде, однако принять удобную позу несложно. Особенно если нет пассажира, претендующего на место в центре, — в этих машинах он, скорее, неуместен. Коленям рослых седоков теснее всего будет в Мазде, а чемпионом по простору стал Peugeot. Он же, наравне с Тойотой, обладает самым высоким потолком, но в
Самый сбалансированный интерьер — у
Внутренний мир XCeed в целом не хуже, чем в CX-30 и Peugeot 2008: дизайн приятный и материалы отделки вполне себе ничего. Но смотрится всё это скромнее и более традиционно — возможно, из-за простецких кнопок и сдержанного дизайна, который оживляют только яркие вставки из цветного пластика да контрастная прострочка на сиденьях и дверных картах. А вот Toyota в части отделки разочаровывает даже с учётом того, что передняя панель и карты передних дверей тут сделаны из податливого пластика. И дизайнерские акценты лишь усугубляют ситуацию: декор с интересной фактурой на дверных обшивках дёшев на ощупь. Кожа, которой обтянут руль, грубовата, а шов прострочки слишком толстый. Наконец, здесь слишком много чёрного глянца, притягивающего к себе пыль и царапины. Как итог — по воспринимаемому качеству Тойота проигрывает конкурентам.
Базовая эргономика у всех машин особых нареканий не вызывает, хотя водителю Peugeot придётся привыкнуть к тому, что смотреть на приборы надо поверх маленького руля. А вот на обзорности стоит остановиться подробнее. У Мазды стойки кузова не очень толстые, а зеркала самые крупные — однако они отнесены назад, поэтому привыкшим сидеть близко к рулю невысоким водителям может не хватить периферийного зрения для комфортного перевода взгляда. Зато очень круто работают омыватели со встроенными в поводки стеклоочистителей форсунками. Площадь очистки заднего стекла приличная, но вид в него отчасти перекрыт подголовниками дивана.
Toyota может похвастаться самыми тонкими передними стойками, но зеркала у неё чуть меньше, чем у
У Тойоты проблем с эргономикой тоже нет. Разве что маловат диапазон регулировки руля по вылету: баранку хотелось бы придвинуть к себе поближе. Однако к расположению отдельных кнопок есть вопросы: кажется, будто они распространились по салону бессистемно. А вот обзорность хорошая: высокая посадка позволяет смотреть вперёд поверх других машин.
После не слишком яркого начала Kia XCeed отыгрывается на ходу — двухсотсильный хэтчбек на разгоне уделывает всех! Даже несмотря на заминку на старте.
Роботизированная коробка Kia смыкает сцепления чересчур осторожно, но затем хэтчбек резво бросается вперёд. Динамика приятная, но крышу не сносит — от двух сотен «лошадей» ждёшь чего-то совсем невероятного. А в реальности даже менее мощная версия с турбомотором 1.4 о 140 силах едет не намного хуже, особенно в городе. Дополнительные силы двигателя 1.6
И по управляемости XCeed тоже не хот-хэтч: приподнятая подвеска привносит в характер лёгкие крены, а в пределе кросс-хэтч ползёт носом наружу. Неинтересно. Гражданские режимы езды для Kia более естественны. Руль «короткий» (2,4 оборота), реакции в меру острые. Реактивное усилие невелико, а на малой скорости так и вовсе исчезающе мало. И ноль не слишком чёткий. Ездовой комфорт неоднозначен: с одной стороны, средние и крупные неровности хэтчбек проходит приятно-упруго, да и энергоёмкость подвески неплохая. При этом мелочь машина собирает с дороги слишком скрупулёзно. И на короткой волне заметно подрагивает. А самый серьёзный недостаток связан с высоким уровнем шума: и шины гудят, и водичка с песочком по аркам льётся-сыпется.
Mazda CX-30 заметно тише, хотя атмосферный мотор неожиданно шумноват и даже ворчлив. И шины отчётливо прослушиваются. К мелким неровностям кроссовер не столь внимателен, как XCeed, но более крупные дефекты тоже отзываются в салоне. И не только вертикальными ускорениями, но и звуками: работу задней подвески несложно расслышать. Руль у Мазды тоже не очень «тяжёлый», но при этом самый весомый в квартете. При отклонении от нуля возвращающее усилие нарастает несколько нелинейно, хоть и вполне логично. Остроты нет — от упора до упора здесь 2,8 оборота. Однако порода чувствуется: поворачивает машина вкусно! Уверенно встаёт на дугу, в пределе лишь обозначая деликатный снос наружу. Понятно и приятно.
Разгон, правда, пресноват, зато как удобно управлять тягой! Двухлитровый «атмосферник» прекрасно ладит с шестиступенчатым «автоматом»: машина следует за акселератором как ниточка за иголочкой. Набор скорости совсем не пьянит (больше 10 секунд до «сотни»), но связь по газу с Маздой крепка — и это оставляет ощущение живости её характера. Цельный автомобиль! И пусть по динамике
Peugeot 2008 тоже далеко не овощ. В 130-сильной «турботройке» огонь горит, но не обжигает: для городской езды тяги хватает с запасом. Правда, в момент холодного запуска двигатель изрядно трясёт, да и при переходных режимах он пускает по кузову волну вибрации — словно под капотом дизель. Но до дискомфорта не доходит. Управление тягой понятное, но не идеальное: задержки в реакциях присутствуют. На низких оборотах тяги маловато — этот мотор надо крутить! Шестиступенчатый «автомат» кажется расторопным, но часто просит подсказки для перехода на передачу-другую вниз.
Поначалу удивляет очень лёгкий руль, начисто лишённый самовозврата из крайних положений на малой скорости. Впрочем, по мере роста скорости реактивное усилие приходит в норму, информативность растёт, ноль становится чётче. И на команды «француз» реагирует живо, остро — порой даже слишком. Зато и ехать на Peugeot интересно! Хотя пошалить не выйдет: строгая система стабилизации здесь не отключается, а «внедорожные» режимы хоть и ослабляют электронный ошейник, но только на небольших скоростях.
И с точки зрения комфорта 2008-й очень неплох. Он тише, чем остальная троица, но плавность хода не идеальна. Подвеска подробно передаёт информацию обо всех дефектах дороги, пусть и в сглаженном виде, зато на крупных неровностях демонстрирует приятный запас энергоёмкости. Вот только ямки с острыми краями Peugeot проходит, вздрагивая всем телом — на отбой подвеска работает грубовато и шумно.
Toyota C-HR по плавности хода до Peugeot не дотягивает. Мелочь подвеска отрабатывает нормально, но более крупные неровности вызывают явный дискомфорт. Лежачие полицейские «японец» проезжает грубо и шумно. С акустическим комфортом у
Но рулится Toyota азартно. C-HR точен в реакциях, охотно меняет траекторию и чётко стоит на дуге, а под сброс газа игриво пускает заднюю ось в занос. Нескучный автомобиль! Ему бы мотор побольше — тогда и веселья было бы ещё больше! Двигатель у
Но почему именно эта версия C-HR, а не 150-сильная, является полноприводной? Трансмиссия тут с обычной межосевой муфтой, которая, судя по анимации на экране, чаще всего предпочитает отдавать тягу на передние колёса. При городской эксплуатации задние колёса помогут разве что при выезде с обледеневшей парковки (принудительно заблокировать муфту нельзя), а если буксовать всерьёз, то первым попросится на отдых вариатор. В общем, понятно, почему эту Тойоту чаще берут в переднеприводных вариациях.
В итоге самой сбалансированной в городской эксплуатации кажется Mazda. Надо только помнить, что она будет ещё и самой тесной. А если нужна скорость в чистом виде, тогда лучше присмотреться к Kia XCeed. Хорошо он подойдёт и для прохвата между городами: мощный турбомотор однозначно удобнее при обгонах. Peugeot 2008 и Toyota
В сумме ощущений картина такова: бесхарактерных среди нашей четвёрки нет. Каждый — яркая личность!
Самым доступным формально выходит Peugeot 2008, прайс-лист на который открывается с отметки в 1 639 000 рублей — в такую сумму французы оценили машину с турбомотором 1.2 в сотню сил, с шестиступенчатой «механикой» и в комплектации Active. Правда, у такой машины будут стальные колёса с колпаками, фары-галогенки и простой кондиционер вместо климат-контроля. Однако даже она не производит впечатления «барабана»: есть мультимедийка с семидюймовым дисплеем, подогрев зеркал и кресел, задний парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль с лимитом скорости и кожаный руль. Форсированная до 130 сил версия того же мотора сочетается только с шестидиапазонным «автоматом» и требует доплаты в 160 000 рублей, а бонусом к ней идут колёса на легкосплавных дисках. За металлик придётся накинуть от 20 до 25 тысяч, в зависимости от цвета.
Вторая из трёх версий носит название Allure и стоит 2 019 000 рублей. За лишние 220 тысяч вы получите однозонный климат-контроль, набор электронных ассистентов, камеру заднего вида, светодиодные фары, трёхмерную приборку, электромеханический «ручник», второй ключ с ДУ центрального замка и кнопкой запуска двигателя, внутреннее зеркало с автозатемнением, двухуровневый пол багажника, дополнительные USB-разъёмы и ещё кое-что по мелочи. Тестовая машина была в топ-комплектации GT (
Самая дешёвая Mazda CX-30 в базе лишь немногим дороже Peugeot: от 1 650 000 рублей. Но комплектация Drive предполагает безальтернативную механическую «шестиступку» и только в сочетании с передним приводом. Двигатель выбирать не из чего: двухлитровый «атмосферник» в полторы сотни сил безальтернативен. Да и оснащение базовой машины странное: в наличии имеются датчики света-дождя, светодиодные фары, мультимедийка с экраном 8,8 дюйма и даже проекционный дисплей! Однако колёса здесь на стальных штамповках, руль без кожи, нет парктроников, круиз-контроля и подогревов сидений.
Опции у Мазды разложены по пакетам, но ни один из них базовой версии недоступен. Можно только выбрать цвет, предпочтя бесплатному белому акрилу один из металликов за 19 тысяч. Особую ценность имеют окрасы Machine Gray (25 000) и нарядный Soul Red Crystal (33 000), как у тестового
Для покупки Kia XCeed необходимый минимум — 1 684 900 рублей. За эту сумму дилер отгрузит машину с турбомотором 1.4 мощностью 140 сил и семиступенчатым преселективным «роботом» в комплектации Luxe, которая выглядит оптимальной. Судите сами: двухзонный климат, подогревы кресел и кожаного руля, задний парктроник с камерой, круиз-контроль, светодиодный свет с датчиком включения, мультимедийка с восьмидюймовым тачскрином и литые диски!
В более дорогих версиях Prestige и Premium+ (1 854 900 и 2 114 900 рублей) добавляются не слишком принципиальные ништяки вроде разрезанной натрое спинки заднего дивана, багажных сеток и электрорегулировок кресел, а главное — набора систем-помощников в старшей версии. Ирония в том, что XCeed с двухсотсильным 1.6-турбо и преселективным «роботом» за 2 224 900 рублей, как у нас, продаётся в единственной комплектации Premium (без плюса), в которой помощников как раз нет. Но в любом случае это не только самый мощный, но и самый доступный автомобиль в тесте.
А вот Toyota C-HR дешевле двух миллионов не бывает в принципе. Комплектаций три. Базовая HOT за 2 039 000 рублей подразумевает двухлитровый мотор мощностью 148 сил в сочетании с вариатором и передним приводом. Оснащение такой машины сразу почти максимальное: до полного фарша не хватает всего нескольких позиций вроде кожаного салона и топовой музыки. Более дорогая версия GR Sport за 2 147 000 рублей может похвастаться иной отделкой салона (алькантара), электрорегулировками кресла водителя и оптикой. У нас на тесте был C-HR в максимальной комплектации COOL (2 405 000 рублей), которая отличается ещё и силовым агрегатом: «турбочетвёрка» 1.2 мощностью 116 сил в сочетании с вариатором и полным приводом. Из богатств, недоступных для двухлитровых машин, — система мониторинга слепых зон, парковочный ассистент, акустика JBL и отделка сидений кожей. Плюс платный металлик за 8500 рублей.
Посмотрев, поездив и подсчитав расходы на покупку, мы, кажется, придумали простой алгоритм выбора самого-самого в рамках этой четвёрки! Берём, что нравится, и наслаждаемся без жалости.
И разочарование вряд ли наступит: каждый из кроссоверов хорош по-своему. Скажете, такой подход слишком прост? Окей, попробуем усложнить не совсем уместным, но всё же рационализмом.
Какой привод нужен? Передний? Тогда самым выгодным вариантом выглядит Kia XCeed: при сопоставимой с конкурентами цене он дешевле и лучше оснащён. Плюс гарантия длиной в пять лет и межсервисный пробег
Советовать Peugeot нам тоже хочется, но с оговоркой: машину вы покупаете не навсегда, а при её последующей продаже неизбежно наступит отрезвление. Потому что французская техника обесценивается быстрее любой другой.
Ну а если кроссовер для вас немыслим без полного привода, то интереснее других кажется Mazda
Итак, вы хотите разменять крупную сумму денег на мелочь, и ваш выбор — это...
Mazda CX-30
- — Классная отделка салона
- — Потенциально надёжная конструкция
- — Удачные настройки шасси
- — Неудачно составленные комплектации
- — Посредственная плавность хода
- — Высокий уровень шума
Комплектация2.0 AT (150 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч10.3
Peugeot 2008
- — Яркая внешность
- — Гениальный интерьер
- — Интересная управляемость
- — Отсутствие полного привода
- — Высокая вибронагруженность
- — Небольшой межсервисный интервал
Комплектация6AT 1.2 AT (130 л.с.)
Двигатель1.2 / 130 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.5
Разгон до 100 км/ч10.2
Toyota C-HR
- — Прикольная внешность
- — Высокая ликвидность
- — Приятная управляемость
- — Скучная отделка салона
- — Отсутствие доступных версий
- — Небольшой межсервисный интервал
Комплектация1.2 CVT (116 л.с.) 4WD
Двигатель1.2 / 116 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.6
Разгон до 100 км/ч11.4
Kia XCeed
- — Отменная динамика
- — Хорошее оснащение в базе
- — Пятилетняя гарантия
- — Посредственный акустический комфорт
- — Нет версий с полным приводом
- — Тесный багажник
Комплектация1.6 AMT (200 л.с.)
Двигатель1.6 / 200 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовХэтчбек 5 дв.
Расход топлива6.5
Разгон до 100 км/ч7.5