Что делать, чтобы вариатор работал надёжно и не ломался
Команда Авто.ру
Мы продолжаем наш цикл статей, который условно можно озаглавить «Как ездить на машине так, чтобы не быть постоянным клиентом автосервиса». В нём уже был разбор особенностей эксплуатации и обслуживания АКПП, «механики» и роботизированных коробок передач разных типов. Теперь дошла очередь и до вариатора. Эта трансмиссия тоже работает в автоматическом режиме, но, в отличие от других коробок, не переключает передачи в буквальном понимании этих слов. Именно поэтому она часто называется «бесступенчатой», или CVT (Continuously Variable Transmission). И, конечно, у вариатора есть присущие только ему особенности эксплуатации.
Чем вариатор отличается от «автомата»
С точки зрения органов управления — вообще ничем. Любому, кто водил автомобиль с «автоматом», в машине с вариатором будет всё знакомо: две педали — газа и тормоза, плюс селектор режимов с теми же позициями P, R, N, D. На уже относительно старых моделях они могут быть дополнены режимом L, а большинство современных вариаторов предлагают и ручной режим переключения «передач». О том, почему это слово здесь в кавычках, — чуть позже.
Но достаточно проехать километр-другой, чтобы понять: едет машина с вариатором не так, как с АКПП. При ускорении её двигатель не исполняет привычное глиссандо, раскручиваясь с низких оборотов к высоким на каждой передаче. Вместо этого мотор «зависает» на одной ноте где-то выше середины шкалы тахометра, и эта заунывная песня часто сбивает с толку неопытных водителей. Им кажется, что автомобиль теряет в динамике: двигатель постоянно «тупит», отклик на прибавку газа едва заметен, а при интенсивном разгоне будто включается какое-то незримое сдерживание... Хотя в действительности многие модели с CVT по разгону не уступают столь же мощным автомобилям-одноклассникам с «автоматами».
Почему так происходит? Потому что у вариатора, в отличие от других трансмиссий, по сути, всего одна ступень — но её передаточное отношение может плавно увеличиваться и уменьшаться в несколько раз. Это и происходит на разгоне. Двигатель постоянно работает с максимальной эффективностью — на оборотах, где выдаёт максимум тяги, а вариатор регулирует передаточное отношение так, чтобы эти обороты соответствовали текущей скорости. Это и создаёт эффект «зависания» двигателя.
А когда от мотора не требуется полная отдача, например, при равномерном движении по ровной дороге, CVT подбирает такое передаточное отношение, чтобы тот расходовал как можно меньше топлива. В итоге бесступенчатая трансмиссия оказывается самым эффективным методом передачи вращения двигателя на колёса. В теории.
На практике работа двигателя на постоянных оборотах и на одной ноте действительно не очень комфортна для водителя — и потому разработчики вариаторов вынуждены применять алгоритм «виртуальных ступеней». При разгоне коробка на какое-то время фиксирует своё передаточное отношение, давая оборотам расти вместе со скоростью автомобиля. Потом быстро переходит на другое передаточное отношение и снова фиксирует его. Таких виртуальных ступеней у CVT может быть сколько угодно, но обычно ограничиваются 6–8 «передачами». И даже делают псевдоручной режим их выбора — для тех водителей, которые хотят управлять трансмиссией самостоятельно.
Кроме того, максимально эффективный на разгоне, вариатор далеко не лучший вариант при замедлении. Торможение двигателем — важный и нужный приём управления автомобилем, и в этот момент трансмиссии не нужно оптимальное передаточное число — для лучшего замедления оно должно быть существенно ниже, чтобы колёса были вынуждены раскручивать мотор. И вариатор с этим справляется не очень хорошо.
Наконец, КПД вариатора ниже, чем у современного «автомата», не говоря уже про МКПП или роботизированные коробки. Связано это с особенностями его конструкции. О том, как устроен и работает вариатор, мы уже писали в отдельном материале про коробки передач. Повторим только основные моменты.
Основа CVT – клиновидный ремень, передающий вращение с ведущего конуса на ведомый. Каждый из них, в свою очередь, состоит из двух половинок. Сдвигая и раздвигая эти половинки, можно заставить ремень работать на большем или меньшем радиусе шкива. Соответственно, чем больше этот радиус будет на ведущем шкиве и меньше — на ведомом, тем ниже будет передаточное отношение всей передачи. И наоборот. Надо только добиться плавной и синхронной регулировки обоих шкивов. Это делает гидросистема, которой управляет электронный блок. Но поскольку у шкивов и ремня нет никаких зубьев, как на шестернях, возможно и проскальзывание между ними, снижающее КПД такой трансмиссии. Оно же, забегая вперёд, чаще всего становится и причиной большинства бед вариатора.
Чем хорош и чем плох вариатор
На первый взгляд, трансмиссии CVT несут в себе только плюсы: обеспечивают плавную работу, низкий уровень шума и вибраций, высокое быстродействие в подборе оптимального передаточного отношения. Также они не создают критических нагрузок на двигатель и, как мы уже отметили, позволяют экономить топливо...
Конечно, реальная коробка устроена не так просто, как было описано выше. Чтобы плавно подавать крутящий момент к вариатору в начале движения и разрывать его при остановке, на входном валу должен стоять гидротрансформатор — практически такой же, как и у обычного «автомата». Ещё нужен точный и мощный гидропривод — ведь ему приходится сжимать части шкивов так, чтобы исключить проскальзывание ремня. А для гидроблока и гидротрансформатора также необходим производительный масляный насос. Обязательная часть — электронный блок управления, связанный с датчиками положения педалей, селектором коробки и блоком управления двигателем. Наконец, необходим ещё и радиатор для охлаждения трансмиссионного масла, которое в некоторых режимах может разогреваться внутри вариатора очень быстро.
С другой стороны, если сравнивать вариатор с классическим «автоматом», то в нём отпадает необходимость в множестве муфт и валов, планетарных или шестерёнчатых передачах, чтобы получить нужное современному автомобилю количество ступеней. Потому что сдвижные шкивы и без всего этого обеспечат достаточный диапазон передаточных отношений. В результате CVT-коробки на агрегатном уровне получаются проще, легче, компактнее и содержат элементарно меньшее число частей. А чем меньше деталей, тем выше в теории должна быть надёжность. Однако же некоторые вариаторы имеют совсем иную репутацию...
Самая нагруженная деталь — это шкивы. Самая ответственная и при этом самая дорогая деталь — ремень, который обычно представляет из себя либо набор хитро соединённых между собой поперечных стальных пластин, либо сложную многозвенную цепь. Если что-то из сказанного сделано с недостаточным качеством, эксплуатируется с повышенными нагрузками либо с нарушением интервалов обслуживания, то досрочная замена ремня — а это очень затратная процедура, требующая полной разборки коробки — практически гарантирована.
Как правильно обслуживать вариатор
В этот раз мы пропускаем главу «Что может сломаться в…», которая была в прошлых материалах про другие коробки. Всё потому, что ломаться в CVT особо нечему. Нет, неожиданные поломки, конечно, бывают — владельцам «вариторных» машин тоже иногда приходится вызывать эвакуатор. Но такие дефекты не носят системный характер и для каждой конкретной модели бесступенчатой трансмиссии могут быть свои. Например, у печально известного японского вариатора JF015 слабыми были подшипники валов и солнечная шестерня встроенной в коробку планетарной передачи. А у агрегата JF011 той же фирмы они служат долго и без проблем.
В вариаторах критичен прежде всего постепенный (но порой слишком быстрый) износ самых уязвимых деталей. Поэтому на первый план выходит неукоснительное соблюдение регламентов обслуживания этих агрегатов. А если вы ставите перед собой цель добиться от CVT беспроблемной работы на протяжении 150–200 тысяч км (что, как показывает опыт, вполне возможно — на некоторых автомобилях, где с относительно слабым мотором сочетался крепкий вариатор, проблемы с последним начинались только после 300 тысяч!), то однозначно стоит перейти на более плотный график обслуживания с меньшими межсервисными интервалами.
Меняйте трансмиссионное масло каждые 40–50 тысяч. Требования к маслу в вариаторе, пожалуй, ещё жёстче, чем в «автомате». Ведь ему, с одной стороны, нужно смазывать трущиеся детали, в том числе шкивы и ремень. С другой стороны, те не должны проскальзывать друг относительно друга. Рекомендованная производителем частота смены (первая — обычно не раньше 80–100 тысяч) рассчитана на то, чтобы с CVT ничего не случилось в течение гарантийного срока. Но при таком растянутом и малобюджетном цикле обслуживания масло может уже терять свои свойства, а вариатор накапливать в себе мелкую стружку, которая вырабатывается при контакте ремня со шкивами и ускоряет износ деталей.
При смене масла снимайте поддон и чистите магниты. Они служат для улавливания продуктов износа. Не оставляйте без внимания и клапаны в гидросистеме — они тоже должны быть чистыми.
Обязательно меняйте фильтры грубой и тонкой очистки. Все фильтрующие элементы должны быть оригинальными и новыми. При необходимости также замените старые прокладки — течи масла из вариатора недопустимы, ведь при его недостатке коробка очень быстро выйдет из строя.
Исключите смешивание трансмиссионных масел разных производителей, а также переход на масло другой вязкости, хотя оно формально тоже может считаться подходящим. В частности, при нашем климате не стоит переходить с масел типа
NS-3на NS-2для жарких стран. Наиболее надёжный вариант — использовать масла, продаваемые под брендом автопроизводителя, и приобретать их в проверенных местах. Например, у официального дилера.
Необходимо отказаться от «быстрых» промывок или экспресс-замен масла под давлением. Они несут потенциальную опасность для CVT — накопленная стружка и металлические частицы будут не удалены, а снова распределены по всему вариатору.
Обязательно проверяйте систему охлаждения коробки. В некоторых автомобилях масляные радиаторы, обслуживающие вариатор, установлены в труднодоступных местах, но это не повод отказываться от их осмотра и чистки. Бесступенчатая трансмиссия ещё чувствительнее к перегреву, чем АКПП.
Как правильно ездить на машине с вариатором
Нельзя сказать, что вариаторы — слишком нежные или непрочные механизмы, но они очень не любят перегрев, а также слишком высокие нагрузки. В эксплуатации эти коробки подобны «автоматам», приёмы управления ими сходны, но вариаторы требуют ещё более строгого соблюдения всех предписаний инструкции:
Не нажимайте одновременно на педали тормоза и газа при включённом режиме Drive. В отличие от АКПП, это не сделает старт вариаторного автомобиля заметно более резким. Но точно также приведёт к быстрому нагреву масла в гидротрансформаторе.
Давайте автомобилю тронуться плавно. При разгоне гидротрансформатор блокируется, а если дроссель открыть на полную буквально сразу, то блокирующие фрикционы сомкнутся с проскальзыванием. Но главная проблема — резкий скачок тяги от мотора спровоцирует пробуксовку ремня на шкивах.
Избегайте пробуксовки колёс. На сухом асфальте это вообще вряд ли получится
из-заплавного характера работы CVT. Но когда покрытие дороги неоднородно, пробуксовка может возникнуть и потом резко прекратиться — это вызовет не только ударные нагрузки в коробке, но и сильное проскальзывание ремня, который в такие моменты буквально «грызёт» поверхность шкивов. Опасно также и длительное буксование на месте в зимнее время.
Не используйте автомобиль в качестве «трактора». Вариаторы неважно переносят повышенные нагрузки, а буксирование другого автомобиля, как и любое «выдёргивание» кого-то из грязи, может вообще прикончить CVT.
Избегайте серьёзного бездорожья. Причины те же — слишком высокие нагрузки на трансмиссию, прежде всего на ремень. Если «автомат» вполне справляется с медленным движением в гору или стартом «внатяг» за счёт гидротрансформатора, то в вариаторе, несмотря на присутствие этого узла, «лишний» крутящий момент двигателя уходит в пробуксовку ремня. Серьёзно снизить ресурс CVT могут даже попытки забраться на высокий бордюр. Если это жизненно необходимо, лучше брать препятствия «с ходу».
Не переключайте коробку в N (нейтраль) для движения накатом. В этом нет смысла — вариатор и так минимизировал все возможные потери в силовом приводе.
Переводите рычаг в P (Parking) или N на коротких остановках (длительностью от одной минуты). Для «автоматов» и «роботов» рекомендуется ровно обратное, чтобы лишний раз не переключать сложные механизмы. Но в CVT переключать нечего, а вот отключение механического напряжения, которое передаётся на шкивы и ремень от гидротрансформатора, как раз будет к месту.
Как продлить жизнь вариатору
В принципе, соблюдения перечисленных выше рекомендаций уже достаточно, чтобы не знать проблем с вариаторами на протяжении многих лет. Они не заставляют следовать каким-то особым приёмам, чего, например, требуют «роботы», и лишены каких-то значительных технических отличий в конструкции, как «автоматы».
Однако, если вы стали обладателем автомобиля, для которого характерно большое число жалоб на вариатор, то самая вероятная причина возможных проблем — заложенные в модель конструктивные решения, которые были сделаны производителем или ради удешевления, или для ещё более низкого расхода топлива и лучшего соответствия экологическим нормам.
Например, на японских автомобилях, выпущенных после 2010 года, холостой ход двигателей был слегка понижен ради уменьшения показателей по вредным выбросам. Но это плохо отразилось на качестве смазки вариатора
У некоторых бесступенчатых трансмиссий ремонтники отмечали повышенный износ, потому что производитель коробки менял материалы деталей на менее прочные. Или модифицировал алгоритм управления, чтобы вариатор чаще имитировал «ступенчатость». А пошаговые изменения передаточных отношений нагружают агрегат сильнее, чем плавные.
Можно отнести к инженерным просчётам и облегченные гидротрансформаторы, которые выдерживают номинально положенные нагрузки, но быстро сдаются при перегреве — например, в долгих пробках, которыми изобилуют мегаполисы. Причём на отдельных автомобилях купированию подвергалась даже вся система охлаждения вариатора либо использовались не слишком надёжные трубки.
В подобных случаях имеет смысл обратиться к опытным специалистам, которые проведут полную стендовую диагностику, оценят показания счётчиков старения масла, учитывающих в том числе и перегревы — такая самодиагностика заложена в «мозги» большинства современных вариаторов. После чего ремонтники смогут модифицировать некоторые параметры в блоке управления, чтобы снять лишние нагрузки с механической части CVT. В некоторых случаях возможна и относительно простая и недорогая модификация системы охлаждения, которая позволит избежать перегрева коробки даже в напряжённых условиях работы.
Итак, совсем коротко
– Полностью исключите экстремальные режимы и нагрузки. У вариаторов «запас прочности» не такой большой, как у МКПП или «автоматов».
– Избегайте приёмов управления, запрещённых инструкцией автомобиля: не нажимайте две педали сразу, переводите рычаг в D, R или P только на неподвижной машине, и т. д.
– Не нарушайте технического регламента обслуживания, а рекомендованные производителем межсервисные интервалы сократите в полтора-два раза.
– Особое внимание при обслуживании обращайте на очистку поддона от продуктов износа ремня и шкивов, а также масляных каналов от возможных отложений.
– При каждом ТО проверяйте исправность магистралей и теплообменников системы охлаждения, которые могут быстро прийти в негодность из-за грязи и реагентов.
– Используйте трансмиссионное масло, предписанное заводом-изготовителем, и только той вязкости, которое подходит для вашего региона эксплуатации.
– Используйте только оригинальные фильтры и прокладки.
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