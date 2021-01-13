Авиакомпания возила багаж на порезанных Dodge Neon вместо специальных тележек
Дмитрий Елизаров
Небольшая канадская авиакомпания Bearskin Airlines нашла необычный способ сэкономить на специальном транспорте для перевозки багажа пассажиров. Как пишет The Drive, вместо него она использовала старые автомобили Dodge Neon с обрезанными крышами и дверями.
Пользователи соцсетей, как отмечает издание, неоднократно замечали экзотические перевозчики в аэропорту Тандер-Бей в канадском Онтарио: этот аэропорт служил авиакомпании основным хабом. Однако, как рассказал изданию один из бывших сотрудников Bearskin Airlines, аналогичный подход практиковался и в других аэропортах, куда летал перевозчик.
Необычный подход к формированию автопарка позволял авиакомпании экономить не только на закупке транспорта, но и на его обслуживании: запчасти для Dodge Neon обходились фирме в сущие копейки. Издание предполагает, впрочем, что дело не только в экономии. Bearskin Airlines использовала исключительно самолёты модели Fairchild Metroliner на 19 пассажиров, поэтому полноценные машины для багажа были просто не нужны.
Аналогичным образом авиакомпания решала и проблему буксировки самолётов, для чего задействовались старые пикапы GMC Sierra.
Гражданские автомобили на лётном поле Bearskin Airlines использовала с начала двухтысячных как минимум до 2015 года, но сейчас, по данным издания, всё же переходит на более привычную спецтехнику.
В апреле стало известно о примере обратной конверсии: самолёт приспособили для езды по дорогам общего пользования. Бизнес-джет Learjet трансформировали в экзотический лимузин на 18 человек.