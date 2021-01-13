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Авиакомпания возила багаж на порезанных Dodge Neon вместо специальных тележек

Новости

Дмитрий Елизаров

Небольшая канадская авиакомпания Bearskin Airlines нашла необычный способ сэкономить на специальном транспорте для перевозки багажа пассажиров. Как пишет The Drive, вместо него она исполь­зовала старые авто­мобили Dodge Neon с обрезанными крышами и дверями.

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  • Пользователи соцсетей, как отмечает издание, неодно­кратно замечали экзотиче­ские пере­возчики в аэропорту Тандер-Бей в канадском Онтарио: этот аэро­порт служил авиа­компании основным хабом. Однако, как рассказал изданию один из бывших сотруд­ников Bearskin Airlines, аналогичный подход практико­вался и в других аэропортах, куда летал перевозчик.

  • Необычный подход к формированию автопарка позволял авиа­компании экономить не только на закупке транспорта, но и на его обслужи­вании: запчасти для Dodge Neon обходились фирме в сущие копейки. Издание пред­полагает, впрочем, что дело не только в экономии. Bearskin Airlines использовала исключи­тельно самолёты модели Fairchild Metroliner на 19 пассажиров, поэтому полноценные машины для багажа были просто не нужны.

  • Аналогичным образом авиакомпания решала и проблему буксировки самолётов, для чего задейство­вались старые пикапы GMC Sierra.

  • Гражданские автомобили на лётном поле Bearskin Airlines использовала с начала двух­тысячных как минимум до 2015 года, но сейчас, по данным издания, всё же переходит на более привычную спецтехнику.

  • В апреле стало известно о примере обратной конверсии: самолёт при­способили для езды по дорогам общего пользо­вания. Бизнес-джет Learjet транс­формировали в экзотический лимузин на 18 человек.

Довелось куда-то слетать в ушедшем году?

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