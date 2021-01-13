Авиакомпания возила багаж на порезанных Dodge Neon вместо специальных тележек

Пользователи соцсетей, как отмечает издание, неодно­кратно замечали экзотиче­ские пере­возчики в аэропорту Тандер-Бей в канадском Онтарио: этот аэро­порт служил авиа­компании основным хабом. Однако, как рассказал изданию один из бывших сотруд­ников Bearskin Airlines, аналогичный подход практико­вался и в других аэропортах, куда летал перевозчик.

Необычный подход к формированию автопарка позволял авиа­компании экономить не только на закупке транспорта, но и на его обслужи­вании: запчасти для Dodge Neon обходились фирме в сущие копейки. Издание пред­полагает, впрочем, что дело не только в экономии. Bearskin Airlines использовала исключи­тельно самолёты модели Fairchild Metroliner на 19 пассажиров, поэтому полноценные машины для багажа были просто не нужны.

Аналогичным образом авиакомпания решала и проблему буксировки самолётов, для чего задейство­вались старые пикапы GMC Sierra.

Гражданские автомобили на лётном поле Bearskin Airlines использовала с начала двух­тысячных как минимум до 2015 года, но сейчас, по данным издания, всё же переходит на более привычную спецтехнику.