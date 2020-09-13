Американец распилил свой Camaro, потому что за него слишком мало предлагали
Михаил Кондратьев
Житель США, попытавшийся продать свой классический Chevrolet Camaro через интернет, разозлился из-за слишком скромных предложений и распилил масл-кар на части. Об этом сообщает портал The Drive.
Весь процесс сопровождался онлайн-трансляцией на Facebook. Владелец автомобиля — согласно его страничке в соцсети, Джон Дэнджер — пояснил, что ему надоели пустые расспросы об автомобиле, которые ничем не заканчиваются, а также неадекватные предложения по цене продажи.
Дэнджер сказал также, что не собирается продавать машину «за так», а лучше уничтожит её. Желаемая сумма при этом не была оглашена. С помощью сабельной электропилы он отпилил весь передок Camaro 1972 года выпуска, срезал крышу и двери, а также испортил элементы интерьера.
Здесь можно посмотреть почти 40-минутное видео, где владелец неторопливо распиливает масл-кар, периодически переговариваясь с людьми за кадром.