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Американец распилил свой Camaro, потому что за него слишком мало предлагали

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Михаил Кондратьев

Житель США, попытавшийся продать свой классический Chevrolet Camaro через интернет, разозлился из-за слишком скромных предложений и распилил масл-кар на части. Об этом сообщает портал The Drive.

Фото из группы Clapd Out. в Facebook
Фото из группы Clapd Out. в Facebook
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Фото из группы Clapd Out. в Facebook

  • Весь процесс сопровождался онлайн-трансляцией на Facebook. Владелец автомобиля — согласно его страничке в соцсети, Джон Дэнджер — пояснил, что ему надоели пустые расспросы об автомобиле, которые ничем не заканчиваются, а также неадекватные предложения по цене продажи.

  • Дэнджер сказал также, что не собирается продавать машину «за так», а лучше уничтожит её. Желаемая сумма при этом не была оглашена. С помощью сабельной электропилы он отпилил весь передок Camaro 1972 года выпуска, срезал крышу и двери, а также испортил элементы интерьера.

  • Здесь можно посмотреть почти 40-минутное видео, где владелец неторопливо распиливает масл-кар, периодически переговариваясь с людьми за кадром.

Понимаете Джона Дэнджера?

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