Американец распилил свой Camaro, потому что за него слишком мало предлагали

Весь процесс сопровождался онлайн-трансляцией на Facebook. Владелец автомобиля — согласно его страничке в соцсети, Джон Дэнджер — пояснил, что ему надоели пустые расспросы об автомобиле, которые ничем не заканчиваются, а также неадекватные предложения по цене продажи.

Дэнджер сказал также, что не собирается продавать машину «за так», а лучше уничтожит её. Желаемая сумма при этом не была оглашена. С помощью сабельной электропилы он отпилил весь передок Camaro 1972 года выпуска, срезал крышу и двери, а также испортил элементы интерьера.