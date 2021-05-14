В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль кастом-культуры
Организаторы московского сообщества «Кастом Конвенция» впервые проводят в Северной столице выездной фестиваль, который получил название Кастом Weekend. В течение двух дней посетителям выставки представят полторы сотни уникальных образцов техники и арт-объектов, а ещё состоятся мастер-классы по техникам кастомайзинга, конкурсы, консультации специалистов и прочие позитивные активности.
Технику на Кастом Weekend планируют демонстрировать самую разнообразную — от образцов автомобильной классики до творчески доработанных мотоциклов, велосипедов и даже детских педальных машин. Однако только статичной выставкой мероприятие не ограничится.
В течение двух дней фестиваля мастерская ChopTopGarage будет вживую демонстрировать, как занижается крыша автомобиля, причём донором выступит культовая «Победа». Авторы самых эффектных работ расскажут о них в подробностях и ответят на самые каверзные вопросы. Желающим сделать что-нибудь с железом своими руками предоставят возможность попробовать себя в роли кастомайзера — сварить, разрисовать или отрегулировать. Прекрасной половине человечества предназначен специальный бьюти-корнер, а всем проголодавшимся — фудкорт с оригинальной кухней.
Фестиваль состоится с 22 по 23 мая на площадке Selar Park по адресу пр. Пискарёвский, 144АК — рядом с одним из крупнейших дилерских центров Harley-Davidson. Билеты на Кастом Weekend уже можно приобрести по ссылке: предусмотрено несколько вариантов участия.