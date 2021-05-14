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В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль кастом-культуры

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Организаторы московского сообщества «Кастом Конвенция» впервые проводят в Северной столице выездной фестиваль, который получил название Кастом Weekend. В течение двух дней посетите­лям выставки представят полторы сотни уникальных образцов техники и арт-объектов, а ещё состоятся мастер-классы по техникам касто­майзинга, конкурсы, консуль­тации специ­алистов и прочие позитивные активности.

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  • Технику на Кастом Weekend планируют демонстриро­вать самую разно­образную — от образцов авто­мобильной классики до творчески доработанных мотоциклов, вело­сипедов и даже детских педальных машин. Однако только статичной выставкой мероприятие не ограничится.

  • В течение двух дней фестиваля мастерская ChopTopGarage будет вживую демонстри­ровать, как занижается крыша авто­мобиля, причём донором выступит культовая «Победа». Авторы самых эффектных работ расскажут о них в подроб­ностях и ответят на самые каверзные вопросы. Желающим сделать что-нибудь с железом своими руками предо­ставят возмож­ность попробовать себя в роли касто­майзера — сварить, разрисовать или отрегули­ровать. Прекрасной половине челове­чества предназ­начен специальный бьюти-корнер, а всем проголодав­шимся — фудкорт с оригинальной кухней.

  • Фестиваль состоится с 22 по 23 мая на площадке Selar Park по адресу пр. Пискарёвский, 144АК — рядом с одним из крупнейших дилерских центров Harley-Davidson. Билеты на Кастом Weekend уже можно приобрести по ссылке: преду­смотрено несколько вариантов участия.

А вам нравится кастомайзинг?

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