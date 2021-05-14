В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль кастом-культуры

Технику на Кастом Weekend планируют демонстриро­вать самую разно­образную — от образцов авто­мобильной классики до творчески доработанных мотоциклов, вело­сипедов и даже детских педальных машин. Однако только статичной выставкой мероприятие не ограничится.

В течение двух дней фестиваля мастерская ChopTopGarage будет вживую демонстри­ровать, как занижается крыша авто­мобиля, причём донором выступит культовая «Победа». Авторы самых эффектных работ расскажут о них в подроб­ностях и ответят на самые каверзные вопросы. Желающим сделать что-нибудь с железом своими руками предо­ставят возмож­ность попробовать себя в роли касто­майзера — сварить, разрисовать или отрегули­ровать. Прекрасной половине челове­чества предназ­начен специальный бьюти-корнер, а всем проголодав­шимся — фудкорт с оригинальной кухней.