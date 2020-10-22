Самые дорогие в России «Жигули» выставили на продажу
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру выставлен на продажу кастом-проект на базе ВАЗ-2102 «Жигули» под названием SlowLow — как утверждает продавец, единственный в своём роде. Цена — 1,5 миллиона рублей. Это самый дорогой автомобиль ВАЗ-2102, который можно купить сейчас в России.
Экстерьер универсала изменён при помощи двуцветной окраски кузова и полированных разношироких колёсных дисков SSR
MK-1.Кроме того, автомобиль снабдили альтернативными хромированными зеркалами, размещёнными на стыке передних стоек и крыши.
Интерьер отреставрирован до оригинального состояния за исключением хромированного набалдашника рычага КПП и багажника: пол грузового отсека отделан деревом. Кроме того, там размещены компрессоры
4-контурной пневмоподвески.
Двигатель универсала заменён на новый от ВАЗ-2103, причём силовой агрегат пережил комплексную доработку. Он получил, к примеру, увеличенный впуск, альтернативный распредвал, литой впускной коллектор, карбюраторы Weber, новое навесное оборудование и топливопроводы. Установлена новая
5-ступенчатая механическая коробка.
Утверждается, что кастом-проект в винтажном стиле построен на базе универсала, купленного в 2019 году у единственного владельца. После постройки автомобиль выезжал из тёплого гаража крайне редко.
В конце весны на Авто.ру был выставлен на продажу ещё один очень редкий экземпляр отечественной «классики» — ВАЗ-2103, силами голландского дистрибьютора завода получивший трёхступенчатый «автомат» GM. Автомобиль продавали за 1,2 миллиона рублей.