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Самые дорогие в России «Жигули» выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру выставлен на продажу кастом-проект на базе ВАЗ-2102 «Жигули» под названием SlowLow — как утверждает продавец, един­ственный в своём роде. Цена — 1,5 миллиона рублей. Это самый дорогой автомобиль ВАЗ-2102, который можно купить сейчас в России.

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  • Экстерьер универсала изменён при помощи двуцветной окраски кузова и полиро­ванных разношироких колёсных дисков SSR MK-1. Кроме того, автомобиль снабдили альтер­нативными хромиро­ванными зеркалами, размещёнными на стыке передних стоек и крыши.

  • Интерьер отреставрирован до оригиналь­ного состояния за исключе­нием хромиро­ванного набал­дашника рычага КПП и багажника: пол грузового отсека отделан деревом. Кроме того, там размещены компрессоры 4-контур­ной пневмоподвески.

  • Двигатель универсала заменён на новый от ВАЗ-2103, причём силовой агрегат пережил комплексную доработку. Он получил, к примеру, увели­ченный впуск, альтер­нативный распредвал, литой впускной коллектор, карбюраторы Weber, новое навесное оборудо­вание и топливо­проводы. Установлена новая 5-ступен­чатая механическая коробка.

  • Утверждается, что кастом-проект в винтажном стиле построен на базе универсала, купленного в 2019 году у един­ственного владельца. После постройки авто­мобиль выезжал из тёплого гаража крайне редко.

  • В конце весны на Авто.ру был выставлен на продажу ещё один очень редкий экзем­пляр отече­ственной «классики» — ВАЗ-2103, силами голланд­ского дистрибьютора завода получивший трёх­ступен­чатый «автомат» GM. Автомобиль продавали за 1,2 миллиона рублей.

Как вам такой подход к восстановлению «классики»?

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