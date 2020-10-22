Самые дорогие в России «Жигули» выставили на продажу

Экстерьер универсала изменён при помощи двуцветной окраски кузова и полиро­ванных разношироких колёсных дисков SSR MK-1. Кроме того, автомобиль снабдили альтер­нативными хромиро­ванными зеркалами, размещёнными на стыке передних стоек и крыши.

Интерьер отреставрирован до оригиналь­ного состояния за исключе­нием хромиро­ванного набал­дашника рычага КПП и багажника: пол грузового отсека отделан деревом. Кроме того, там размещены компрессоры 4-контур ­ной пневмоподвески.

Двигатель универсала заменён на новый от ВАЗ-2103, причём силовой агрегат пережил комплексную доработку. Он получил, к примеру, увели­ченный впуск, альтер­нативный распредвал, литой впускной коллектор, карбюраторы Weber, новое навесное оборудо­вание и топливо­проводы. Установлена новая 5-ступен ­чатая механическая коробка.

Утверждается, что кастом-проект в винтажном стиле построен на базе универсала, купленного в 2019 году у един­ственного владельца. После постройки авто­мобиль выезжал из тёплого гаража крайне редко.