На торги выставили уникальный пикап GMC Sierra с очень коротким кузовом
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum выставлен на продажу кастомный вариант пикапа GMC Sierra 1500: вопреки сложившимся традициям тюнеры предпочли укоротить его, а не удлинить. Машина в прошлом году не только стала героем многочисленных публикаций в прессе, но и вошла в число самых заметных проектов тюнинг-шоу SEMA.
Компания GMC продаёт пикап Sierra 1500 с двухдверной кабиной только в сочетании с удлинённой грузовой платформой. Американский дизайнер Эрик Брокмайер посчитал, что такой кузов нарушает визуальные пропорции пикапа, а ателье Leading Edge Collision построило уникальную версию Sierra по его проекту.
Длина грузовой платформы такого GMC Sierra — почти 2,5 метра. Судя по фото, её часть вырезали в пространстве между задними стойками кабины и колёсными арками задней оси. Укорачивать пришлось не только кузов, но и все элементы трансмиссии, топливопроводы и другие детали.
Дорожный просвет пикапа также стал значительно меньше благодаря появлению в его подвеске компонентов BellTech: под передней осью уменьшение составило 100 миллиметров, под задней — 150 миллиметров. Грузовик опирается на многоспицевые 24-дюймовые колёса Lexani бронзового цвета. Кузов пикапа полностью перекрасили, а отделку интерьера сделали более богатой.
При этом силовой агрегат GMC Sierra остался прежним — это 5,3-литровый V8, развивающий 355 л.с. и 519 Нм крутящего момента. По некоторым данным, тюнеры планировали снабдить мотор системой наддува, но по неизвестным причинам этого не было сделано.
Ожидаемая цена пикапа не сообщается. В феврале нынешнего года с молотка ушёл пикап схожих пропорций — Dodge Ram SRT-10 с двигателем от суперкара Viper. 517-сильный грузовик 2004 года удалось продать за 45 999 долларов (чуть более 3,5 миллиона рублей).