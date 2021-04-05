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На торги выставили уникальный пикап GMC Sierra с очень коротким кузовом

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum выставлен на продажу кастомный вариант пикапа GMC Sierra 1500: вопреки сложившимся традициям тюнеры предпочли укоротить его, а не удлинить. Машина в прошлом году не только стала героем много­численных публикаций в прессе, но и вошла в число самых заметных проектов тюнинг-шоу SEMA.

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  • Компания GMC продаёт пикап Sierra 1500 с двухдверной кабиной только в сочетании с удлинённой грузовой платформой. Американский дизайнер Эрик Брокмайер посчитал, что такой кузов нарушает визуаль­ные пропорции пикапа, а ателье Leading Edge Collision построило уникальную версию Sierra по его проекту.

  • Длина грузовой платформы такого GMC Sierra — почти 2,5 метра. Судя по фото, её часть вырезали в пространстве между задними стойками кабины и колёсными арками задней оси. Укорачивать пришлось не только кузов, но и все элементы трансмиссии, топливо­проводы и другие детали.

  • Дорожный просвет пикапа также стал значительно меньше благодаря появлению в его подвеске компонентов BellTech: под передней осью уменьшение составило 100 милли­метров, под задней — 150 милли­метров. Грузовик опирается на много­спицевые 24-дюймовые колёса Lexani бронзового цвета. Кузов пикапа полностью перекрасили, а отделку интерьера сделали более богатой.

  • При этом силовой агрегат GMC Sierra остался прежним — это 5,3-литровый V8, развивающий 355 л.с. и 519 Нм крутящего момента. По некоторым данным, тюнеры планировали снабдить мотор системой наддува, но по неизвестным причинам этого не было сделано.

  • Ожидаемая цена пикапа не сообщается. В феврале нынешнего года с молотка ушёл пикап схожих пропорций — Dodge Ram SRT-10 с двигателем от суперкара Viper. 517-сильный грузовик 2004 года удалось продать за 45 999 долларов (чуть более 3,5 миллиона рублей).

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