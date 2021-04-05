На торги выставили уникальный пикап GMC Sierra с очень коротким кузовом

Компания GMC продаёт пикап Sierra 1500 с двухдверной кабиной только в сочетании с удлинённой грузовой платформой. Американский дизайнер Эрик Брокмайер посчитал, что такой кузов нарушает визуаль­ные пропорции пикапа, а ателье Leading Edge Collision построило уникальную версию Sierra по его проекту.

Длина грузовой платформы такого GMC Sierra — почти 2,5 метра. Судя по фото, её часть вырезали в пространстве между задними стойками кабины и колёсными арками задней оси. Укорачивать пришлось не только кузов, но и все элементы трансмиссии, топливо­проводы и другие детали.

Дорожный просвет пикапа также стал значительно меньше благодаря появлению в его подвеске компонентов BellTech: под передней осью уменьшение составило 100 милли­метров, под задней — 150 милли­метров. Грузовик опирается на много­спицевые 24-дюймовые колёса Lexani бронзового цвета. Кузов пикапа полностью перекрасили, а отделку интерьера сделали более богатой.

При этом силовой агрегат GMC Sierra остался прежним — это 5,3-литровый V8, развивающий 355 л.с. и 519 Нм крутящего момента. По некоторым данным, тюнеры планировали снабдить мотор системой наддува, но по неизвестным причинам этого не было сделано.