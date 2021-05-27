На продажу выставлен Mercedes-Benz 380 SL, в котором невозможно узнать Мерседес

Утверждается, что новый облик должен был привнести в дизайн родстера ретронотки. Спорткару изменили оформление передней части, добавив прямо­угольную оптику, спроектиро­вали новые капот и крылья, а также снабдили пере­осмысленным логотипом Mercedes-Benz.

Стандартную крышу родстера заменили необычным складным жёстким верхом, который полностью прячется под установ­ленную в задней части панель кузова. Новая конструкция заметно умень­шила объём багажника, поэтому из него извлекли запасное колесо и разместили снаружи — опять-таки в ретростиле. Заводские колёсные диски заменили более эффектными 16-дюймовыми от BBS, пере­работали дверные ручки, а часть наружных деталей покрыли настоящим золотом.

Оформление интерьера и силовой агрегат при этом остались штатными. Родстер оснащён 3,8-литровым V8 в паре с четырёх­ступенчатым «автоматом». Утвержда­ется, что пробег двигателя не превышает 3,2 тысячи кило­метров, так как на авто­мобиле практически не ездили. Какую сумму аукционисты рассчиты­вают выручить за необычный Mercedes-Benz 380 SL, не уточняется.