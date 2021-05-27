На продажу выставлен Mercedes-Benz 380 SL, в котором невозможно узнать Мерседес
Дмитрий Елизаров
На аукционе Barrett-Jackson в Лас-Вегасе будет выставлен на продажу родстер Mercedes-Benz 380 SL выпуска 1981 года. По инициативе одного из предыдущих владельцев певца Уэйна Ньютона спорткар переделали до неузнаваемости: по сути, машина обзавелась новым кузовом.
Утверждается, что новый облик должен был привнести в дизайн родстера ретронотки. Спорткару изменили оформление передней части, добавив прямоугольную оптику, спроектировали новые капот и крылья, а также снабдили переосмысленным логотипом Mercedes-Benz.
Стандартную крышу родстера заменили необычным складным жёстким верхом, который полностью прячется под установленную в задней части панель кузова. Новая конструкция заметно уменьшила объём багажника, поэтому из него извлекли запасное колесо и разместили снаружи — опять-таки в ретростиле. Заводские колёсные диски заменили более эффектными 16-дюймовыми от BBS, переработали дверные ручки, а часть наружных деталей покрыли настоящим золотом.
Оформление интерьера и силовой агрегат при этом остались штатными. Родстер оснащён 3,8-литровым V8 в паре с четырёхступенчатым «автоматом». Утверждается, что пробег двигателя не превышает 3,2 тысячи километров, так как на автомобиле практически не ездили. Какую сумму аукционисты рассчитывают выручить за необычный Mercedes-Benz 380 SL, не уточняется.
Уэйна Ньютона, специализирующегося на выступлениях в роскошных казино Лас-Вегаса, называют «новым Элвисом Пресли». Один из европейских лимузинов самого Пресли — Mercedes-Benz 600 W100 образца 1969 года — выставлялся на продажу на онлайн-аукционе в конце прошлого года. За машину в итоге заплатили 288 888 долларов (21,21 миллиона рублей).