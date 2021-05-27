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На продажу выставлен Mercedes-Benz 380 SL, в котором невозможно узнать Мерседес

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Barrett-Jackson в Лас-Вегасе будет выставлен на продажу родстер Mercedes-Benz 380 SL выпуска 1981 года. По инициативе одного из преды­дущих владельцев певца Уэйна Ньютона спорткар переделали до неузнава­емости: по сути, машина обзавелась новым кузовом.

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  • Утверждается, что новый облик должен был привнести в дизайн родстера ретронотки. Спорткару изменили оформление передней части, добавив прямо­угольную оптику, спроектиро­вали новые капот и крылья, а также снабдили пере­осмысленным логотипом Mercedes-Benz.

  • Стандартную крышу родстера заменили необычным складным жёстким верхом, который полностью прячется под установ­ленную в задней части панель кузова. Новая конструкция заметно умень­шила объём багажника, поэтому из него извлекли запасное колесо и разместили снаружи — опять-таки в ретростиле. Заводские колёсные диски заменили более эффектными 16-дюймовыми от BBS, пере­работали дверные ручки, а часть наружных деталей покрыли настоящим золотом.

  • Оформление интерьера и силовой агрегат при этом остались штатными. Родстер оснащён 3,8-литровым V8 в паре с четырёх­ступенчатым «автоматом». Утвержда­ется, что пробег двигателя не превышает 3,2 тысячи кило­метров, так как на авто­мобиле практически не ездили. Какую сумму аукционисты рассчиты­вают выручить за необычный Mercedes-Benz 380 SL, не уточняется.

  • Уэйна Ньютона, специализиру­юще­гося на выступле­ниях в роскошных казино Лас-Вегаса, называют «новым Элвисом Пресли». Один из европейских лимузинов самого Пресли — Mercedes-Benz 600 W100 образца 1969 года — выставлялся на продажу на онлайн-аукционе в конце прошлого года. За машину в итоге заплатили 288 888 долларов (21,21 миллиона рублей).

Как вам такой Мерседес?

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