С молотка пустят, возможно, самую крутую почтовую машину. Это Jeep с V8 и «пневмой»

Jeep сохранил характерные форму кузова и двери, однако крыша стала ниже, из-за чего изменилась и форма стёкол. Кроме того, в крыше появилась большая сдвижная секция.

Автомобиль оснастили пневмоподвеской, кастомными дисками Budnik и тормозной системой Wilwood, тогда как в движение его приводит 6,3-литровый V8 с двумя карбюраторами от Chevrolet. Пару ему составляет трёхступенчатый «автомат» Turbo 400.

Салон почтовой машины переделан полностью. Здесь появилось пассажирское сиденье (в оригинале у модели было только водительское), другой руль, новая панель приборов и блок управления «пневмой». Ещё Jeep получил аудиосистему Kicker с двумя большими сабвуферами, а оформлен интерьер с использованием хрома и красной кожи.