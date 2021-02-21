Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz C-класса рассекречены досрочно

С молотка пустят, возможно, самую крутую почтовую машину. Это Jeep с V8 и «пневмой»

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Михаил Кондратьев

Аукционный дом Barrett-Jackson пополнил список лотов необычным «Джипом». Это хот-род на базе специализированной модели DJ 1971 года — она использовалась в качестве почтовой машины. Автомобиль готовили для участия в тюнинг-фестивале SEMA.

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  • Jeep сохранил характерные форму кузова и двери, однако крыша стала ниже, из-за чего изменилась и форма стёкол. Кроме того, в крыше появилась большая сдвижная секция.

  • Автомобиль оснастили пневмоподвеской, кастомными дисками Budnik и тормозной системой Wilwood, тогда как в движение его приводит 6,3-литровый V8 с двумя карбюраторами от Chevrolet. Пару ему составляет трёхступенчатый «автомат» Turbo 400.

  • Салон почтовой машины переделан полностью. Здесь появилось пассажирское сиденье (в оригинале у модели было только водительское), другой руль, новая панель приборов и блок управления «пневмой». Ещё Jeep получил аудиосистему Kicker с двумя большими сабвуферами, а оформлен интерьер с использованием хрома и красной кожи.

  • Торги за необычную машину пройдут в марте. На том же аукционе будет выставлен другой яркий хот-род по имени Durty 30, построенный на базе Ford Model A выпуска 1930 года. Это 585-сильная двухдверка с внешней отделкой крыши из страусиной кожи.

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