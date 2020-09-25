В России вырос спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом: 10 самых популярных

Кастом головного мозга: тюнинговые тачки, от которых сплошные проблемы

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Константин Новацкий

Далеко не всякий тюнинг способен удержать в тонком балансе огромный букет авто­мобильных качеств. В действи­тельности установка мотора-гиганта, лифт подвески или, наоборот, радикальное занижение приносят владельцам «крутых тачек» куда больше проблем, чем удоволь­ствия. Вот восемь наглядных примеров того, как легко переборщить с сомни­тельными доработками.

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1. Слишком низко

По правилам соцсетей всё, что круто смотрится на картинке, имеет большие проблемы с реальностью. Тюнинг-течение slammed в этом смысле — один из примеров доработки ради wow-эффекта. У машин в slammed-стиле исчезает дорожный просвет, колёса красиво западают в арки, убивая манёврен­ность, а геометрия подвески сводится к соблюдению одного важного правила — как можно большего угла развала. Кастомы, созданные по всем канонам, выглядят на миллион лайков: круто, низко и дерзко. Однако ценители этого кастом-направ­ления наверняка разбивали свои чувства о целую груду подводных камней. Простой пример — безобидный (на первый взгляд) заезд на парковку. Казалось бы, о каких проблемах здесь может идти речь?

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2. Слишком сложно

А этот эпизод жизни тюнера сняла дорожная камера на одной из улиц филип­пинского городка Сан Пабло. Дороги там неплохие, местным кастомай­зерам привито чувство стиля, но заехать во двор без лишних мани­пуляций с обвесом не получается. Владелец этого заниженного Hyundai Accent отработал собственный метод въезда на пандус в три приёма: остановиться, снять передний бампер, заехать. На что только не пойдёшь из любви к бюджетным лоурайдерам.

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3. Радикально низко

Если Филиппины — это слишком далеко, дико и непонятно, то проблемы парней из Краснодара намного ближе к сердцу. Вот так владелец бесповоротно заниженной «Лады» сражается с лежачими полицей­скими. Как видим, русская техника преодоления 3,5-санти­метровых препят­ствий отработана не хуже филип­пинской. При этом пластиковые бамперы остаются на местах, а вместо лишнего демонтажа экипаж «десятки» использует доски под колёса: постелил, проехал, убрал. Поскольку типичный паркинг у торгового центра обычно снабжён десятками искус­ственных неров­ностей, логичным шагом для таких тюнеров была бы установка пневмо­подвески. Или покупка кроссовера на каждый день.

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4. Слишком хрупко

Сверхэпатажному, отбитому на всю голову тюнинг-течению Bosozoku уже больше 40 лет. Но всякий раз вусмерть тюнинго­ванные Ниссаны и Тойоты под толстым слоем пластикового мейкапа впечат­ляют своими трёх­этажными обвесами и выхлопным трубо­проводом. Каждая такая машина могла бы доставлять куда меньше проблем, но японцы-маргиналы выбрали стиль, а не пользу. Ускоряться на таких boso-карах желательно до цивильных городских лимитов, чтобы хлипкие антикрылья и стволы глушителей не разбросало по дороге от набегающего потока. Взгляните на эти кадры: проблема лишиться стильного обвеса кажется угрожающе реальной.

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5. Абсурдно высоко

Культура американского лоурайдинга богата любопыт­ными ответв­лениями. Одно из таких — хоппинг, или прыжки на гидро­подвеске. В отличие от «пневмы», гидравли­ческая схема позволяет намного быстрее менять дорожный просвет, а если сделать управление каждым аморти­затором независимым (с отдельными контурами), можно буквально научить машину танцевать. Выдающиеся шоукары помимо гидро­привода имеют очень длинные рычаги, за счёт которых могут вставать «свечкой», под прямым углом к дороге. Обычно перед такими трюками владелец покидает салон и управляет подвеской дистанци­онно. Да, хоппинг не назвать щадящим увлечением: перегрузки от гидравли­ческих «танцев» способны повредить машину, а в особенных случаях — подбросить вверх и уничтожить ударом об асфальт.

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6. Чересчур эпатажно

Не менее чудаковато и американское тюнинг-течение Donk Style. Машины на гигантских колёсах с крутящи­мися колпаками-спиннерами, как правило, создаются ради тусовок и медленного променада под звуки хип-хопа. Быстрые старты таким великанам ни к чему: динамику съедают и громадный дорожный просвет, и тяжёлые колёса диаметром хорошо за 20 дюймов, и в большин­стве своём стандартные моторы. Однако заезды на donk-карах всё же встречаются. Вот один из таких: на слёте Track Mania Car Show в Мемфисе, штат Теннесси, сошлись сразу два мощных купе Chevrolet Monte Carlo SS, обутых не по размеру. Ставка на форсиро­ванный мотор V8 и впрыск закиси азота себя не оправдала: спустя мгновение после старта на одном из дрэгстеров отлетели оба 24-дюймо­вых колеса.

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7. Запредельно тяжело

И ещё немного о нагрузках. Помимо гонок на четверть мили и скоро­стрельных дуэлей на метаноловых дрэгстерах, за океаном процветает ещё один вид авто­мобильного пауэр­лифтинга — трактор-пуллинг. Суть спорта довольно проста: берёте тяжёлый грузовик или трактор, усиливаете кузов и трансмиссию, доводите мощность мотора до нескольких тысяч лошадиных сил — или прячете под капот много­литровый корабельный агрегат с кучей турбин — и по взмаху флажка пытаетесь как можно дальше утянуть тяжеленный прицеп-балласт. Каждый старт таких тягачей — смесь рёва, копоти и физических страданий: зрители видят, как молотящие поршнями моторы пытаются скрутить раму, отчего кабины пере­кашивает набок. Под такой нагрузкой случаются эпичные осечки. Одни из наиболее зрелищных сходов возникают из-за моторов, которые с грохотом вывали­ваются из-под капотов, сокрушая всё на своём пути. Вот так это выглядело прошлой осенью на этапе Curd Capital Fall Nationals в штате Висконсин.

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8. Слегка опасно

Впрочем, эффектно лишиться мотора можно и в неподвижном состоянии. Например, в ходе замера мощности на динамо­метриче­ском стенде. Youtube-архивы полны роликов, когда прикованные страховкой машины на высоких оборотах срывались с поводка и устраивали карма­геддон. А вот видео, подобные этому, встречаются заметно реже — на нём высоко­форсиро­ванный 3000-сильный дизель набирает обороты, а затем феерично взрывается, разнося в клочья пикап Dodge Ram. И лишь счастливое стечение обстоя­тельств не привело к жертвам — уцелели и два человека в машине, и зрители вокруг стенда. В коммен­тариях к видео причиной эпичного взрыва назвали «разнос» дизеля — когда обороты неконтроли­руемо повышаются вплоть до критических значений, после чего мотору уже не помочь. Выглядит жутковато...

Крутой тюнинг требует жертв?

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