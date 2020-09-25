Кастом головного мозга: тюнинговые тачки, от которых сплошные проблемы

И ещё немного о нагрузках. Помимо гонок на четверть мили и скоро­стрельных дуэлей на метаноловых дрэгстерах, за океаном процветает ещё один вид авто­мобильного пауэр­лифтинга — трактор-пуллинг. Суть спорта довольно проста: берёте тяжёлый грузовик или трактор, усиливаете кузов и трансмиссию, доводите мощность мотора до нескольких тысяч лошадиных сил — или прячете под капот много­литровый корабельный агрегат с кучей турбин — и по взмаху флажка пытаетесь как можно дальше утянуть тяжеленный прицеп-балласт. Каждый старт таких тягачей — смесь рёва, копоти и физических страданий: зрители видят, как молотящие поршнями моторы пытаются скрутить раму, отчего кабины пере­кашивает набок. Под такой нагрузкой случаются эпичные осечки. Одни из наиболее зрелищных сходов возникают из-за моторов, которые с грохотом вывали­ваются из-под капотов, сокрушая всё на своём пути. Вот так это выглядело прошлой осенью на этапе Curd Capital Fall Nationals в штате Висконсин.