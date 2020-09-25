Кастом головного мозга: тюнинговые тачки, от которых сплошные проблемы
Константин Новацкий
Далеко не всякий тюнинг способен удержать в тонком балансе огромный букет автомобильных качеств. В действительности установка мотора-гиганта, лифт подвески или, наоборот, радикальное занижение приносят владельцам «крутых тачек» куда больше проблем, чем удовольствия. Вот восемь наглядных примеров того, как легко переборщить с сомнительными доработками.
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1. Слишком низко
По правилам соцсетей всё, что круто смотрится на картинке, имеет большие проблемы с реальностью. Тюнинг-течение slammed в этом смысле — один из примеров доработки ради wow-эффекта. У машин в slammed-стиле исчезает дорожный просвет, колёса красиво западают в арки, убивая манёвренность, а геометрия подвески сводится к соблюдению одного важного правила — как можно большего угла развала. Кастомы, созданные по всем канонам, выглядят на миллион лайков: круто, низко и дерзко. Однако ценители этого кастом-направления наверняка разбивали свои чувства о целую груду подводных камней. Простой пример — безобидный (на первый взгляд) заезд на парковку. Казалось бы, о каких проблемах здесь может идти речь?
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2. Слишком сложно
А этот эпизод жизни тюнера сняла дорожная камера на одной из улиц филиппинского городка Сан Пабло. Дороги там неплохие, местным кастомайзерам привито чувство стиля, но заехать во двор без лишних манипуляций с обвесом не получается. Владелец этого заниженного Hyundai Accent отработал собственный метод въезда на пандус в три приёма: остановиться, снять передний бампер, заехать. На что только не пойдёшь из любви к бюджетным лоурайдерам.
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3. Радикально низко
Если Филиппины — это слишком далеко, дико и непонятно, то проблемы парней из Краснодара намного ближе к сердцу. Вот так владелец бесповоротно заниженной «Лады» сражается с лежачими полицейскими. Как видим, русская техника преодоления 3,5-сантиметровых препятствий отработана не хуже филиппинской. При этом пластиковые бамперы остаются на местах, а вместо лишнего демонтажа экипаж «десятки» использует доски под колёса: постелил, проехал, убрал. Поскольку типичный паркинг у торгового центра обычно снабжён десятками искусственных неровностей, логичным шагом для таких тюнеров была бы установка пневмоподвески. Или покупка кроссовера на каждый день.
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4. Слишком хрупко
Сверхэпатажному, отбитому на всю голову тюнинг-течению Bosozoku уже больше 40 лет. Но всякий раз вусмерть тюнингованные Ниссаны и Тойоты под толстым слоем пластикового мейкапа впечатляют своими трёхэтажными обвесами и выхлопным трубопроводом. Каждая такая машина могла бы доставлять куда меньше проблем, но японцы-маргиналы выбрали стиль, а не пользу. Ускоряться на таких boso-карах желательно до цивильных городских лимитов, чтобы хлипкие антикрылья и стволы глушителей не разбросало по дороге от набегающего потока. Взгляните на эти кадры: проблема лишиться стильного обвеса кажется угрожающе реальной.
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5. Абсурдно высоко
Культура американского лоурайдинга богата любопытными ответвлениями. Одно из таких — хоппинг, или прыжки на гидроподвеске. В отличие от «пневмы», гидравлическая схема позволяет намного быстрее менять дорожный просвет, а если сделать управление каждым амортизатором независимым (с отдельными контурами), можно буквально научить машину танцевать. Выдающиеся шоукары помимо гидропривода имеют очень длинные рычаги, за счёт которых могут вставать «свечкой», под прямым углом к дороге. Обычно перед такими трюками владелец покидает салон и управляет подвеской дистанционно. Да, хоппинг не назвать щадящим увлечением: перегрузки от гидравлических «танцев» способны повредить машину, а в особенных случаях — подбросить вверх и уничтожить ударом об асфальт.
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6. Чересчур эпатажно
Не менее чудаковато и американское тюнинг-течение Donk Style. Машины на гигантских колёсах с крутящимися колпаками-спиннерами, как правило, создаются ради тусовок и медленного променада под звуки хип-хопа. Быстрые старты таким великанам ни к чему: динамику съедают и громадный дорожный просвет, и тяжёлые колёса диаметром хорошо за 20 дюймов, и в большинстве своём стандартные моторы. Однако заезды на donk-карах всё же встречаются. Вот один из таких: на слёте Track Mania Car Show в Мемфисе, штат Теннесси, сошлись сразу два мощных купе Chevrolet Monte Carlo SS, обутых не по размеру. Ставка на форсированный мотор V8 и впрыск закиси азота себя не оправдала: спустя мгновение после старта на одном из дрэгстеров отлетели оба
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7. Запредельно тяжело
И ещё немного о нагрузках. Помимо гонок на четверть мили и скорострельных дуэлей на метаноловых дрэгстерах, за океаном процветает ещё один вид автомобильного пауэрлифтинга — трактор-пуллинг. Суть спорта довольно проста: берёте тяжёлый грузовик или трактор, усиливаете кузов и трансмиссию, доводите мощность мотора до нескольких тысяч лошадиных сил — или прячете под капот многолитровый корабельный агрегат с кучей турбин — и по взмаху флажка пытаетесь как можно дальше утянуть тяжеленный прицеп-балласт. Каждый старт таких тягачей — смесь рёва, копоти и физических страданий: зрители видят, как молотящие поршнями моторы пытаются скрутить раму, отчего кабины перекашивает набок. Под такой нагрузкой случаются эпичные осечки. Одни из наиболее зрелищных сходов возникают из-за моторов, которые с грохотом вываливаются из-под капотов, сокрушая всё на своём пути. Вот так это выглядело прошлой осенью на этапе Curd Capital Fall Nationals в штате Висконсин.
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8. Слегка опасно
Впрочем, эффектно лишиться мотора можно и в неподвижном состоянии. Например, в ходе замера мощности на динамометрическом стенде. Youtube-архивы полны роликов, когда прикованные страховкой машины на высоких оборотах срывались с поводка и устраивали кармагеддон. А вот видео, подобные этому, встречаются заметно реже — на нём высокофорсированный 3000-сильный дизель набирает обороты, а затем феерично взрывается, разнося в клочья пикап Dodge Ram. И лишь счастливое стечение обстоятельств не привело к жертвам — уцелели и два человека в машине, и зрители вокруг стенда. В комментариях к видео причиной эпичного взрыва назвали «разнос» дизеля — когда обороты неконтролируемо повышаются вплоть до критических значений, после чего мотору уже не помочь. Выглядит жутковато...