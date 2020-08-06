Водитель показал камере средний палец и получил 75-кратный штраф
Наталья Насонова
В Германии дорожная камера зафиксировала превышающий скорость BMW X5. На фотографии нарушения водитель показывал камере неприличный жест — средний палец руки. В Германии публичное использование такого жеста карается законом, поэтому нарушитель получил крупный штраф. Историю рассказало полицейское управление Верхней Франконии на своей странице в Фейсбуке.
BMW X5 двигался по баварскому автобану с превышением на
11 км/чпри установленных предельных 70 км/ч.Однако водитель был уверен в том, что на этом участке дороги ограничений нет. Увидев камеру контроля скорости, он продемонстрировал в объектив неприличный жест.
Штраф за превышение на 11 километров в час в Германии составляет 20 евро. Но полиция Верхней Франконии обратилась в суд, который выписал водителю штраф за демонстрацию неприличного жеста в размере 1500 евро — в 75 раз больше, чем за превышение. Водителю также запретили садиться за руль в течение месяца.
Безлимитный режим движения по автобанам Германии неоднократно предлагали пересмотреть в парламенте. В прошлом году партия зелёных потребовала ограничить максимальную скорость на уровне
130 км/чна всех магистралях страны. Но Бундестаг проголосовал против.
В феврале этого года в Твери был пойман владелец Toyota RAV4, который долгое время не ставил свой автомобиль на учёт и каждый свой проезд под камерой фотофиксации сопровождал характерным жестом. По итогам разбирательств водитель получил 32 постановления и штрафы на общую сумму более 40 тысяч рублей. Правда, за оскорбление властей его никто не наказывал.