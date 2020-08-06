Водитель показал камере средний палец и получил 75-кратный штраф

BMW X5 двигался по баварскому автобану с превышением на 11 км/ч при установ­ленных предельных 70 км/ч. Однако водитель был уверен в том, что на этом участке дороги ограни­чений нет. Увидев камеру контроля скорости, он продемонстри­ровал в объектив неприличный жест.

Штраф за превышение на 11 километров в час в Германии состав­ляет 20 евро. Но полиция Верхней Франконии обратилась в суд, который выписал водителю штраф за демон­страцию неприлич­ного жеста в размере 1500 евро — в 75 раз больше, чем за превышение. Водителю также запретили садиться за руль в течение месяца.

Безлимитный режим движения по автобанам Германии неодно­кратно предлагали пере­смотреть в парламенте. В прошлом году партия зелёных потребовала ограничить максимальную скорость на уровне 130 км/ч на всех магистралях страны. Но Бундестаг прого­лосовал против.