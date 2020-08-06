Илон Маск предложил Германии вслед за «автопилотом» запретить и «автобан»

Водитель показал камере средний палец и получил 75-кратный штраф

Новости

Наталья Насонова

В Германии дорожная камера зафикси­­ровала превыша­ющий скорость BMW X5. На фото­­графии нарушения водитель показывал камере неприличный жест — средний палец руки. В Германии публичное использо­­вание такого жеста карается законом, поэтому нарушитель получил крупный штраф. Историю рассказало полицейское управ­ление Верхней Франконии на своей странице в Фейсбуке.

  • BMW X5 двигался по баварскому автобану с превышением на 11 км/ч при установ­ленных предельных 70 км/ч. Однако водитель был уверен в том, что на этом участке дороги ограни­чений нет. Увидев камеру контроля скорости, он продемонстри­ровал в объектив неприличный жест.

  • Штраф за превышение на 11 километров в час в Германии состав­ляет 20 евро. Но полиция Верхней Франконии обратилась в суд, который выписал водителю штраф за демон­страцию неприлич­ного жеста в размере 1500 евро — в 75 раз больше, чем за превышение. Водителю также запретили садиться за руль в течение месяца.

  • Безлимитный режим движения по автобанам Германии неодно­кратно предлагали пере­смотреть в парламенте. В прошлом году партия зелёных потребовала ограничить максимальную скорость на уровне 130 км/ч на всех магистралях страны. Но Бундестаг прого­лосовал против.

  • В феврале этого года в Твери был пойман владелец Toyota RAV4, который долгое время не ставил свой авто­мобиль на учёт и каждый свой проезд под камерой фото­фиксации сопро­вождал характерным жестом. По итогам разбира­тельств водитель получил 32 постановления и штрафы на общую сумму более 40 тысяч рублей. Правда, за оскорбление властей его никто не наказывал.

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