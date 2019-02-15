Купеобразный кроссовер Seat представят 22 февраля под новым брендом

Слово Cupra, ранее использовавшееся для обозначения заряженных версий моделей Seat, а позднее ставшее отдельным подразделением, образовано от сочетания слов cup и racing. С 1996 года такое название носили самые быстрые модели Seat – хот-хэтчи Ibiza Cupra и Leon Cupra.