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Купеобразный кроссовер Seat представят 22 февраля под новым брендом

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Официальное изображение концепта Cupra

Марка Seat опубликовала первый тизер концепта купе-кроссовера, который станет первой самостоятельной моделью суббренда Cupra. Его покажут в день первой годовщины этого подразделения.

Серийный купе-кроссовер Cupra | Фото: Autofacil.es

Внешность новинки будет выполнена в новом фирменном стиле марки, которую первым получил семиместный кроссовер Seat Tarraco. В прошлом году в сети появлялось изображение якобы серийной версии купе-кроссовера Cupra, который (по слухам) назовут Terramar.

Cupra Ateca
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Cupra Ateca

  • Слово Cupra, ранее использовавшееся для обозначения заряженных версий моделей Seat, а позднее ставшее отдельным подразделением, образовано от сочетания слов cup и racing. С 1996 года такое название носили самые быстрые модели Seat – хот-хэтчи Ibiza Cupra и Leon Cupra.

  • Первой моделью отдельного бренда 22 февраля 2018 года стал полноприводный кроссовер Cupra Ateca, построенный на базе гражданской модели Ateca.

  • Seat Cupra Ateca оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 300 л.с.; время разгона до сотни – 5,4 секунды.

  • Заряженные хэтчбэки Ibiza и Leon также перешли в модельную линейку суббренда Cupra.

Интересно, как будет выглядеть серийный кроссовер Cupra?

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