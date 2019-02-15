Купеобразный кроссовер Seat представят 22 февраля под новым брендом
Марка Seat опубликовала первый тизер концепта купе-кроссовера, который станет первой самостоятельной моделью суббренда Cupra. Его покажут в день первой годовщины этого подразделения.
Внешность новинки будет выполнена в новом фирменном стиле марки, которую первым получил семиместный кроссовер Seat Tarraco. В прошлом году в сети появлялось изображение якобы серийной версии купе-кроссовера Cupra, который (по слухам) назовут Terramar.
Слово Cupra, ранее использовавшееся для обозначения заряженных версий моделей Seat, а позднее ставшее отдельным подразделением, образовано от сочетания слов cup и racing. С 1996 года такое название носили самые быстрые модели Seat – хот-хэтчи Ibiza Cupra и Leon Cupra.
Первой моделью отдельного бренда 22 февраля 2018 года стал полноприводный кроссовер Cupra Ateca, построенный на базе гражданской модели Ateca.
Seat Cupra Ateca оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 300 л.с.; время разгона до сотни – 5,4 секунды.
Заряженные хэтчбэки Ibiza и Leon также перешли в модельную линейку суббренда Cupra.