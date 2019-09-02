Seat показал свой первый электрический кроссовер

Cupra Tavascan получил хищный взгляд с большой решёткой радиатора и логотипом с подсветкой, купе­образный профиль, 22-дюймовые колёсные диски и выдвижные дверные ручки. Интерьер концепта выполнен из кожи, карбона и алькантары. На передней панели распо­ложены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый экран мульти­медийной системы, который можно двигать в сторону пас­сажира. Динамики аудио­системы встроены в сиденья.

В основе Cupra Tavascan – модульная архитектура для электро­каров MEB, такая же, как у концептов Audi Q4 e-tron и Skoda Vision iV. Все три кроссовера объединяет одинаковая силовая установка – два электро­мотора суммарной мощностью 306 л.с., которые распо­лагаются по одному на каждой оси. На разгон до 100 км/ч у Tavascan должно уходить менее 6,5 секунды – для Q4 e-tron заявлены 6,3 секунды, а для Vision iV – 5,9 секунды.

Литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлажде­нием у нового концепта распо­ложен под полом салона. Он имеет ёмкость 77 кВт·ч и обеспечивает запас хода на одной зарядке до 450 кило­метров. При той же дально­бойности Audi Q4 e-tron оснащён батареей на 82 кВт·ч, а Skoda Vision iV с аккуму­лятором на 83 кВт·ч может проехать без подзарядки дополни­тельные 50 кило­метров.