Обновлённый Nissan Patrol получит необычную внешность и два монитора в салоне

Seat показал свой первый электрический кроссовер

Новости

Николай Андреев

Компания Seat представила концептуальный электри­ческий кроссовер Tavascan, который станет очередной моделью суббренда Cupra. Шоу-кар назван в честь горно­лыжного курорта, расположен­ного неподалёку от француз­ской границы в Каталонии.

Cupra Tavascan
1/5
Cupra Tavascan

  • Cupra Tavascan получил хищный взгляд с большой решёткой радиатора и логотипом с подсветкой, купе­образный профиль, 22-дюймовые колёсные диски и выдвижные дверные ручки.

    Интерьер концепта выполнен из кожи, карбона и алькантары. На передней панели распо­ложены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый экран мульти­медийной системы, который можно двигать в сторону пас­сажира. Динамики аудио­системы встроены в сиденья.

  • В основе Cupra Tavascan – модульная архитектура для электро­каров MEB, такая же, как у концептов Audi Q4 e-tron и Skoda Vision iV. Все три кроссовера объединяет одинаковая силовая установка – два электро­мотора суммарной мощностью 306 л.с., которые распо­лагаются по одному на каждой оси. На разгон до 100 км/ч у Tavascan должно уходить менее 6,5 секунды – для Q4 e-tron заявлены 6,3 секунды, а для Vision iV – 5,9 секунды.

  • Литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлажде­нием у нового концепта распо­ложен под полом салона. Он имеет ёмкость 77 кВт·ч и обеспечивает запас хода на одной зарядке до 450 кило­метров. При той же дально­бойности Audi Q4 e-tron оснащён батареей на 82 кВт·ч, а Skoda Vision iV с аккуму­лятором на 83 кВт·ч может проехать без подзарядки дополни­тельные 50 кило­метров.

  • Электрический концепт Cupra Tavascan покажут вживую на автосалоне во Франк­фурте 10 сентября. О серийных перс­пективах модели ничего не говорится, хотя соплат­форменные кроссоверы от Audi и Skoda пойдут в производ­ство в 2020 году.

Кроссовер Cupra Tavascan достоин стать серийным?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение