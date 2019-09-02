Seat показал свой первый электрический кроссовер
Николай Андреев
Компания Seat представила концептуальный электрический кроссовер Tavascan, который станет очередной моделью суббренда Cupra. Шоу-кар назван в честь горнолыжного курорта, расположенного неподалёку от французской границы в Каталонии.
Cupra Tavascan получил хищный взгляд с большой решёткой радиатора и логотипом с подсветкой, купеобразный профиль, 22-дюймовые колёсные диски и выдвижные дверные ручки.
Интерьер концепта выполнен из кожи, карбона и алькантары. На передней панели расположены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13-дюймовый экран мультимедийной системы, который можно двигать в сторону пассажира. Динамики аудиосистемы встроены в сиденья.
В основе Cupra Tavascan – модульная архитектура для электрокаров MEB, такая же, как у концептов Audi Q4
e-tronи Skoda Vision iV. Все три кроссовера объединяет одинаковая силовая установка – два электромотора суммарной мощностью 306 л.с., которые располагаются по одному на каждой оси. На разгон до 100 км/чу Tavascan должно уходить менее 6,5 секунды – для Q4 e-tronзаявлены 6,3 секунды, а для Vision iV – 5,9 секунды.
Литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлаждением у нового концепта расположен под полом салона. Он имеет ёмкость 77 кВт·ч и обеспечивает запас хода на одной зарядке до 450 километров. При той же дальнобойности Audi Q4
e-tronоснащён батареей на 82 кВт·ч, а Skoda Vision iV с аккумулятором на 83 кВт·ч может проехать без подзарядки дополнительные 50 километров.
Электрический концепт Cupra Tavascan покажут вживую на автосалоне во Франкфурте 10 сентября. О серийных перспективах модели ничего не говорится, хотя соплатформенные кроссоверы от Audi и Skoda пойдут в производство в 2020 году.