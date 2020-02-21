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Новый Seat Leon получил шесть быстрых версий

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Николай Андреев

Компания Seat представила самые мощные модификации хэтч­бека и универсала Leon четвёртого поко­ления, которые вошли в линейку суббренда Cupra. Помимо дорожных версий, созданы два гоночных варианта.

Cupra Leon
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Cupra Leon

  • Бензиновым Cupra Leon досталась двухлитровая «турбо­четвёрка» мощностью 245 л.с. (370 Н·м) и 300 л.с. (400 Н·м). Они оснащаются передним приводом с диффе­ренциалом повышенного трения. Для полно­приводного универсала доступен мотор на 310 л.с. (400 Н·м). Пока раскрыты характе­ристики только самой мощной моди­фикации. До «сотни» она разгоня­ется за 4,8 секунды, а её макси­мальная скорость ограничена 250 км/ч.

  • Также у Cupra Leon есть гибридная версия eHybrid с возмож­ностью зарядки батарей от внешних источников. В состав 245-сильной установки (400 Н·м) входят 1,4-литровый бензиновый турбомотор, 115-сильный электро­двигатель и батарея ёмкостью 13 кВт·ч, обеспечи­вающая запас хода в 60 кило­метров без включения ДВС. И бензино­вые, и гидридный Cupra Leon оснаща­ются только «роботом» с двумя сцеплениями.

  • От обычного Seat Leon мощные версии отличаются изменёнными бамперами и порогами, колёсными дисками (на 18 или 19 дюймов), подвеской (дорожный просвет уменьшен на 25 мм спереди и на 20 мм сзади), адаптивными амортиза­торами, сиденьями с увеличен­ной боковой поддержкой и рулём, на котором находятся кнопка запуска двигателя и пере­ключатель режимов движения. На передней оси «заряженных» модифи­каций установ­лены тормозные диски Brembo диаметром 370 мм.

Cupra Leon Competicion
Cupra Leon Competicion
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Cupra Leon Competicion

  • Гоночный переднеприводный хэтчбек Cupra Leon Competicion разра­ботан для кузовной серии TCR. Он оснащён форсиро­ванным до 340 л.с. (410 Н·м) двух­литровым турбо­мотором и шести­ступен­чатой секвентальной коробкой передач. Гоночный хэтч разгоня­ется до «сотни» за 4,5 секунды, а его макси­мальная скорость составляет 260 км/ч.

  • Для чемпионата E-TCR подготовлен электрический Cupra e-Racer с четырьмя электро­моторами совокупной мощностью 680 л.с. (410 Н·м) и аккуму­лятором на 65 кВт·ч. На разгон до 100 км/ч у полно­приводного электро­мобиля уходит 3,2 секунды, максималка — 270 км/ч.

В продажу в Европе дорожные хэтчбеки и универсалы Seat Leon поступят в четвёртом квартале 2020 года. Поставки клиентам гоночных версий Competicion начнутся уже в апреле, а электриче­ский e-Racer будет участво­вать в соревно­ваниях начиная со следующего года.

Хотели бы, чтобы Seat вернулся в Россию вместе с Cupra?

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