Новый Seat Leon получил шесть быстрых версий
Николай Андреев
Компания Seat представила самые мощные модификации хэтчбека и универсала Leon четвёртого поколения, которые вошли в линейку суббренда Cupra. Помимо дорожных версий, созданы два гоночных варианта.
Бензиновым Cupra Leon досталась двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 245 л.с. (370 Н·м) и 300 л.с. (400 Н·м). Они оснащаются передним приводом с дифференциалом повышенного трения. Для полноприводного универсала доступен мотор на 310 л.с. (400 Н·м). Пока раскрыты характеристики только самой мощной модификации. До «сотни» она разгоняется за 4,8 секунды, а её максимальная скорость ограничена
250 км/ч.
Также у Cupra Leon есть гибридная версия eHybrid с возможностью зарядки батарей от внешних источников. В состав 245-сильной установки (400 Н·м) входят 1,4-литровый бензиновый турбомотор, 115-сильный электродвигатель и батарея ёмкостью 13 кВт·ч, обеспечивающая запас хода в 60 километров без включения ДВС. И бензиновые, и гидридный Cupra Leon оснащаются только «роботом» с двумя сцеплениями.
От обычного Seat Leon мощные версии отличаются изменёнными бамперами и порогами, колёсными дисками (на 18 или 19 дюймов), подвеской (дорожный просвет уменьшен на 25 мм спереди и на 20 мм сзади), адаптивными амортизаторами, сиденьями с увеличенной боковой поддержкой и рулём, на котором находятся кнопка запуска двигателя и переключатель режимов движения. На передней оси «заряженных» модификаций установлены тормозные диски Brembo диаметром 370 мм.
Гоночный переднеприводный хэтчбек Cupra Leon Competicion разработан для кузовной серии TCR. Он оснащён форсированным до 340 л.с. (410 Н·м) двухлитровым турбомотором и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Гоночный хэтч разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет
260 км/ч.
Для чемпионата E-TCR подготовлен электрический Cupra
e-Racerс четырьмя электромоторами совокупной мощностью 680 л.с. (410 Н·м) и аккумулятором на 65 кВт·ч. На разгон до 100 км/чу полноприводного электромобиля уходит 3,2 секунды, максималка — 270 км/ч.
В продажу в Европе дорожные хэтчбеки и универсалы Seat Leon поступят в четвёртом квартале 2020 года. Поставки клиентам гоночных версий Competicion начнутся уже в апреле, а электрический