Новый Seat Leon получил шесть быстрых версий

Бензиновым Cupra Leon досталась двухлитровая «турбо­четвёрка» мощностью 245 л.с. (370 Н·м) и 300 л.с. (400 Н·м). Они оснащаются передним приводом с диффе­ренциалом повышенного трения. Для полно­приводного универсала доступен мотор на 310 л.с. (400 Н·м). Пока раскрыты характе­ристики только самой мощной моди­фикации. До «сотни» она разгоня­ется за 4,8 секунды, а её макси­мальная скорость ограничена 250 км/ч.

Также у Cupra Leon есть гибридная версия eHybrid с возмож­ностью зарядки батарей от внешних источников. В состав 245-сильной установки (400 Н·м) входят 1,4-литровый бензиновый турбомотор, 115-сильный электро­двигатель и батарея ёмкостью 13 кВт·ч, обеспечи­вающая запас хода в 60 кило­метров без включения ДВС. И бензино­вые, и гидридный Cupra Leon оснаща­ются только «роботом» с двумя сцеплениями.