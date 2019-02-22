Спортивный кроссовер Seat назвали в честь мыса на Майорке
Николай Андреев
Фирма Seat представила купе-кроссовер Formentor, который станет первой самостоятельной моделью суббренда Cupra: испанская марка продолжает традицию называть новые модели в честь географических мест – вот и новинка получила свое имя в честь мыса на острове Майорка. Кроссовер представлен в качестве концепта в день первой годовщины этого подразделения.
Дизайн Formentor выполнен в новом фирменном стиле марки, опробованном на семиместном кроссовере Seat Tarraco. У концепта – большая эмблема Cupra на решётке радиатора, широкие крылья с острыми гранями выштамповок, покатая линия крыши и четырёхствольная выхлопная система.
В салоне купе-кроссовера – ковшеобразные передние сиденья с интегрированными подголовниками, крошечный селектор коробки передач и 10-дюймовый экран мультимедийной системы.
Cupra Formentor – подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором, электродвигателем и «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Суммарная мощность – 245 лошадиных сил. Запас хода на электротяге – 50 километров по циклу WLTP.
Концепт дебютирует на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, а серийная версия появится в продаже в 2020 году.
Слово Cupra, ранее использовавшееся для обозначения заряженных версий моделей Seat, а позднее ставшее отдельным подразделением, образовано от сочетания слов cup и racing. С 1996 года такое название носили самые быстрые модели Seat – хот-хэтчи Ibiza Cupra и Leon Cupra.
Первой моделью отдельного бренда 22 февраля 2018 года стал полноприводный кроссовер Cupra Ateca, построенный на базе гражданской модели Ateca.
Seat Cupra Ateca оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 300 л.с.; время разгона до сотни – 5,4 секунды.
Заряженные хэтчбэки Ibiza и Leon также перешли в модельную линейку суббренда Cupra.