Спортивный кроссовер Seat назвали в честь мыса на Майорке

Дизайн Formentor выполнен в новом фирменном стиле марки, опробованном на семиместном кроссовере Seat Tarraco. У концепта – большая эмблема Cupra на решётке радиатора, широкие крылья с острыми гранями выштамповок, покатая линия крыши и четырёхствольная выхлопная система.

В салоне купе-кроссовера – ковшеобразные передние сиденья с интегрированными подголовниками, крошечный селектор коробки передач и 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

Cupra Formentor – подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором, электродвигателем и «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Суммарная мощность – 245 лошадиных сил. Запас хода на электротяге – 50 километров по циклу WLTP.

Концепт дебютирует на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, а серийная версия появится в продаже в 2020 году.