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Cupra Formentor: мотор от хот-хэтча или гибрид

Новости

Николай Андреев

Спортивный суббренд Cupra, принадлежащий испанской марке Seat, получил первую само­стоятельную модель. Им стал кроссовер Formentor, названный в честь мыса на острове Майорка.

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  • Серийная версия Cupra Formentor отличается от прошлогоднего прототипа упрощённым диффузором в заднем бампере и изменённой начинкой светодиодных фонарей. По габаритам модель сопоставима с Volkswagen Tiguan, с которым она делит модульную платформу MQB.

  • Интерьер и техническая часть Formentor повторяют семейство Cupra Leon, дебютиро­вавшее в феврале. Самая мощная версия кроссовера оснащена двухлитровой бензиновой «турбо­четвёркой» мощностью 310 л.с. (400 Н·м), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом.

  • Cupra Formentor будет предлагаться и в гибридной версии с 1,4-литровым бензиновым турбомотором, 115-сильным электро­двигателем, встроенным в шести­ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями, и аккуму­лятором ёмкостью 13 кВт·ч, обеспечивающим 50-кило­метровый запас хода только на электротяге. Суммарная отдача — 245 л.с. и 400 Н·м крутящего момента. Динамические характеристики модели раскроют позднее.

В Европе продажи Cupra Formentor начнутся в четвёртом квартале 2020 года. 

Хотели бы увидеть такой кроссовер в России?

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