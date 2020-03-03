Cupra Formentor: мотор от хот-хэтча или гибрид

Серийная версия Cupra Formentor отличается от прошлогоднего прототипа упрощённым диффузором в заднем бампере и изменённой начинкой светодиодных фонарей. По габаритам модель сопоставима с Volkswagen Tiguan, с которым она делит модульную платформу MQB.

Интерьер и техническая часть Formentor повторяют семейство Cupra Leon, дебютиро­вавшее в феврале. Самая мощная версия кроссовера оснащена двухлитровой бензиновой «турбо­четвёркой» мощностью 310 л.с. (400 Н·м), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом.