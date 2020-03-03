Cupra Formentor: мотор от хот-хэтча или гибрид
Николай Андреев
Спортивный суббренд Cupra, принадлежащий испанской марке Seat, получил первую самостоятельную модель. Им стал кроссовер Formentor, названный в честь мыса на острове Майорка.
Серийная версия Cupra Formentor отличается от прошлогоднего прототипа упрощённым диффузором в заднем бампере и изменённой начинкой светодиодных фонарей. По габаритам модель сопоставима с Volkswagen Tiguan, с которым она делит модульную платформу MQB.
Интерьер и техническая часть Formentor повторяют семейство Cupra Leon, дебютировавшее в феврале. Самая мощная версия кроссовера оснащена двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 310 л.с. (400 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом.
Cupra Formentor будет предлагаться и в гибридной версии с 1,4-литровым бензиновым турбомотором, 115-сильным электродвигателем, встроенным в шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, и аккумулятором ёмкостью 13 кВт·ч, обеспечивающим
50-километровый запас хода только на электротяге. Суммарная отдача — 245 л.с. и 400 Н·м крутящего момента. Динамические характеристики модели раскроют позднее.
В Европе продажи Cupra Formentor начнутся в четвёртом квартале 2020 года.