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Спортивный бренд Cupra представил электрохэтчбек eI-Born

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Артем Шахнович

Спортивное подразделение испанской марки Seat — марка Cupra — показало «заряжен­ную» версию электри­ческого концепт-кара Seat eI-Born, который впервые был продемон­стрирован на автосалоне в Женеве в 2019 году. Электрохэтч от Cupra получит то же название и уже в 2021 году поступит в продажу.

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  • Cupra eI-Born внешне похож на Seat eI-Born и отличается новыми эмблемами, а также более спортивным оформ­лением передней и задней части кузова. Колёсные диски тоже другие, более спортивного дизайна.

  • Версия от Cupra получила новую тяговую аккуму­ляторную батарею ёмкостью 77 кВт∙ч против 62 кВт∙ч у Seat. С ней электрокар проезжает 500 кило­метров от зарядки до зарядки (запас хода у Seat — 420 километров). Попол­нение запасов электро­энергии от экспресс-терминала на дополни­тельные 260 километров пробега займёт 30 минут. Разгон с места до 50 км/ч уклады­вается в 2,9 секунды.

  • Cupra eI-Born построен на модульном шасси MEB, разрабо­танном концерном Volkswagen специально для электро­мобилей. При этом испанский электрокар первым среди соплатфор­менников получит систему выбора режимов движения DCC Sport (Driving Chassis Control Sport).

  • Салон — почти такой же, как в Seat eI-Born, но с более высоким центральным тоннелем. На руле появи­лись две круглые кнопки для пере­ключения ездовых режимов.

  • Запуск серийной версии электрокара состоится в 2021 году. Сборкой займётся предприятие в Цвиккау, где уже выпуска­ются аналогичные конст­руктивно хэтчбеки Volkswagen ID.3.

В прошлом компания Seat присваивала название Cupra (производное от Cup Racing, «кубковые гонки») спортивным моди­фикациям граж­данских моделей, а в начале 2018 года запустила отдельное подраз­деление. В гамме — кроссовер Ateca и хэтчбек Leon, являющиеся «горячими» версиями одно­имённых Seat, а также ориги­нальный спортивный кроссовер Formentor, пока не имеющий аналогов в гамме основного бренда.

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