Спортивный бренд Cupra представил электрохэтчбек eI-Born

Cupra eI-Born внешне похож на Seat eI-Born и отличается новыми эмблемами, а также более спортивным оформ­лением передней и задней части кузова. Колёсные диски тоже другие, более спортивного дизайна.

Версия от Cupra получила новую тяговую аккуму­ляторную батарею ёмкостью 77 кВт∙ч против 62 кВт∙ч у Seat. С ней электрокар проезжает 500 кило­метров от зарядки до зарядки (запас хода у Seat — 420 километров). Попол­нение запасов электро­энергии от экспресс-терминала на дополни­тельные 260 километров пробега займёт 30 минут. Разгон с места до 50 км/ч уклады­вается в 2,9 секунды.

Cupra eI-Born построен на модульном шасси MEB, разрабо­танном концерном Volkswagen специально для электро­мобилей. При этом испанский электрокар первым среди соплатфор­менников получит систему выбора режимов движения DCC Sport (Driving Chassis Control Sport).

Салон — почти такой же, как в Seat eI-Born, но с более высоким центральным тоннелем. На руле появи­лись две круглые кнопки для пере­ключения ездовых режимов.