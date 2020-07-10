Спортивный бренд Cupra представил электрохэтчбек eI-Born
Артем Шахнович
Спортивное подразделение испанской марки Seat — марка Cupra — показало «заряженную» версию электрического концепт-кара Seat
Cupra eI-Born внешне похож на Seat
eI-Bornи отличается новыми эмблемами, а также более спортивным оформлением передней и задней части кузова. Колёсные диски тоже другие, более спортивного дизайна.
Версия от Cupra получила новую тяговую аккумуляторную батарею ёмкостью 77 кВт∙ч против 62 кВт∙ч у Seat. С ней электрокар проезжает 500 километров от зарядки до зарядки (запас хода у Seat — 420 километров). Пополнение запасов электроэнергии от экспресс-терминала на дополнительные 260 километров пробега займёт 30 минут. Разгон с места до
50 км/чукладывается в 2,9 секунды.
Cupra eI-Born построен на модульном шасси MEB, разработанном концерном Volkswagen специально для электромобилей. При этом испанский электрокар первым среди соплатформенников получит систему выбора режимов движения DCC Sport (Driving Chassis Control Sport).
Салон — почти такой же, как в Seat
eI-Born,но с более высоким центральным тоннелем. На руле появились две круглые кнопки для переключения ездовых режимов.
Запуск серийной версии электрокара состоится в 2021 году. Сборкой займётся предприятие в Цвиккау, где уже выпускаются аналогичные конструктивно хэтчбеки Volkswagen ID.3.
В прошлом компания Seat присваивала название Cupra (производное от Cup Racing, «кубковые гонки») спортивным модификациям гражданских моделей, а в начале 2018 года запустила отдельное подразделение. В гамме — кроссовер Ateca и хэтчбек Leon, являющиеся «горячими» версиями одноимённых Seat, а также оригинальный спортивный кроссовер Formentor, пока не имеющий аналогов в гамме основного бренда.