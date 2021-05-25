У Seat появился собственный электрокар: 231 сила и до 540 километров на одной зарядке

Топовой версией станет Cupra Born с так называемым пакетом e-boost, увеличи­вающим отдачу двигателя до 231 л.с. при тех же тяговых показателях. С 58-киловаттной батареей такой Born проедет те же 420 кило­метров, но до 100 км/ч сможет ускориться за 6,6 секунды. Однако для этой версии предлагают ещё и самый ёмкий аккуму­лятор на 77 кВт⋅ч. Он тяжелее, что приведёт к ухудшению динамики до 7 секунд, зато запас хода вырастет до 540 километров. Кроме того, к нему прилагается 125-кило­ваттное зарядное устройство, способное поднять энерго­запас с 5 до 80% за 35 минут.