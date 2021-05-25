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У Seat появился собственный электрокар: 231 сила и до 540 километров на одной зарядке

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Дмитрий Елизаров

Компания Seat представила под «спортивным» брендом Cupra электро­мобиль Born, построенный на платформе VW ID.3. Он должен стать более молодёжной и эмоци­ональной моди­фикацией ID.3. Причём не только за счёт дизайна — у топовой версии Cupra Born появится силовая установка, которой пока нет у соплат­форменника от Volkswagen.

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  • Силовая структура кузовов электромобилей VW и Cupra идентична. Однако испанский электрокар «одели» в более эффектный дизайн с другими бамперами, более покатым капотом, альтер­нативной оптикой и даже имитацией массивного диффузора сзади. Кроме того, Cupra Born располагает 20-дюймовыми колёсами.

  • В интерьере появятся усечённый снизу спортивный руль, кресла с более развитой боковой поддержкой и иная отделка. Также в списке отличий от VW ID.3 значатся по-другому оформ­ленная центральная консоль со шторкой, 12-дюймовый экран медиа­системы (вместо 10-дюймового) с более традици­онными прямо­уголь­ными очерта­ниями, другие панели дверей и собственная графика приборов.

  • Как и у ID.3, для Cupra Born предложат несколько вариантов двигателей и тяговых батарей, и, как и ID.3, новинка может быть только задне­приводной. Базовая версия получит 150-сильный двигатель и 48-кило­ваттную батарею с запасом хода на 340 километров. Разгон до 100 км/ч — за 8,9 секунды. Более дорогой Born укомп­лектуют мотором на 204 л.с. (310 Нм) и аккуму­ляторами на 58 кВт⋅ч. Такой хэтч проедет без подзарядки уже 420 километров, а время ускорения до сотни уменьшится до 7,3 секунды.

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  • Топовой версией станет Cupra Born с так называемым пакетом e-boost, увеличи­вающим отдачу двигателя до 231 л.с. при тех же тяговых показателях. С 58-киловаттной батареей такой Born проедет те же 420 кило­метров, но до 100 км/ч сможет ускориться за 6,6 секунды. Однако для этой версии предлагают ещё и самый ёмкий аккуму­лятор на 77 кВт⋅ч. Он тяжелее, что приведёт к ухудшению динамики до 7 секунд, зато запас хода вырастет до 540 километров. Кроме того, к нему прилагается 125-кило­ваттное зарядное устройство, способное поднять энерго­запас с 5 до 80% за 35 минут.

  • Спортивный имидж новинки также призваны поддержать пере­настроенные по сравнению с VW ID.3 подвеска и системы стабили­зации, а также более мощные тормозные механизмы. Ожидается, что Cupra Born при прочих равных окажется слегка дороже немецкого коллеги, но цены пока не озвучены. Произ­водство новинки для стран Европы стартует в сентябре нынешнего года.

Какой электрокар выглядит круче — немецкий или испанский?

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