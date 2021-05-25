У Seat появился собственный электрокар: 231 сила и до 540 километров на одной зарядке
Дмитрий Елизаров
Компания Seat представила под «спортивным» брендом Cupra электромобиль Born, построенный на платформе VW ID.3. Он должен стать более молодёжной и эмоциональной модификацией ID.3. Причём не только за счёт дизайна — у топовой версии Cupra Born появится силовая установка, которой пока нет у соплатформенника от Volkswagen.
Силовая структура кузовов электромобилей VW и Cupra идентична. Однако испанский электрокар «одели» в более эффектный дизайн с другими бамперами, более покатым капотом, альтернативной оптикой и даже имитацией массивного диффузора сзади. Кроме того, Cupra Born располагает 20-дюймовыми колёсами.
В интерьере появятся усечённый снизу спортивный руль, кресла с более развитой боковой поддержкой и иная отделка. Также в списке отличий от VW ID.3 значатся по-другому оформленная центральная консоль со шторкой, 12-дюймовый экран медиасистемы (вместо 10-дюймового) с более традиционными прямоугольными очертаниями, другие панели дверей и собственная графика приборов.
Как и у ID.3, для Cupra Born предложат несколько вариантов двигателей и тяговых батарей, и, как и ID.3, новинка может быть только заднеприводной. Базовая версия получит 150-сильный двигатель и 48-киловаттную батарею с запасом хода на 340 километров. Разгон до
100 км/ч— за 8,9 секунды. Более дорогой Born укомплектуют мотором на 204 л.с. (310 Нм) и аккумуляторами на 58 кВт⋅ч. Такой хэтч проедет без подзарядки уже 420 километров, а время ускорения до сотни уменьшится до 7,3 секунды.
Топовой версией станет Cupra Born с так называемым пакетом e-boost, увеличивающим отдачу двигателя до 231 л.с. при тех же тяговых показателях. С 58-киловаттной батареей такой Born проедет те же 420 километров, но до
100 км/чсможет ускориться за 6,6 секунды. Однако для этой версии предлагают ещё и самый ёмкий аккумулятор на 77 кВт⋅ч. Он тяжелее, что приведёт к ухудшению динамики до 7 секунд, зато запас хода вырастет до 540 километров. Кроме того, к нему прилагается 125-киловаттное зарядное устройство, способное поднять энергозапас с 5 до 80% за 35 минут.
Спортивный имидж новинки также призваны поддержать перенастроенные по сравнению с VW ID.3 подвеска и системы стабилизации, а также более мощные тормозные механизмы. Ожидается, что Cupra Born при прочих равных окажется слегка дороже немецкого коллеги, но цены пока не озвучены. Производство новинки для стран Европы стартует в сентябре нынешнего года.