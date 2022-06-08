Cupra показала свой последний кроссовер с ДВС

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Дмитрий Елизаров
Испанский бренд Cupra, входящий в состав концерна Volkswagen Group, анонсировал новый кроссовер под названием Terramar. Он станет гибридом и в этом качестве окажется последней новой моделью бренда с силовой установкой, имеющей в составе ДВС. Все последующие новинки Cupra будут электромобилями.
Годом позже Cupra запустит производство своего первого бюджетного электромобиля — он станет серийной версией агрессивного концепта UrbanRebel. Кроме того, «материнская» компания Seat публиковала дизайнерский скетч некоего компактного хэтча на электротяге, но не уточняла, имеет ли он отношение к UrbanRebel.