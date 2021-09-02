Cupra показала очень быстрый и злой электрохэтч для города

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У Seat появился собственный электрокар: 231 сила и до 540 километров на одной зарядке
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Дмитрий Елизаров
Бренд Cupra рассекретил концептуальную трёхдверку UrbanRebel. Прототип получил яркую внешность и впечатляющую динамику — до 100 км/ч машина может разгоняться за 3,2 секунды. Серийная версия хэтчбека должна появиться в 2025 году.
Марка официально подтвердила, что в 2025 году UrbanRebel станет серийной моделью. Ранее сообщалось, что концерн Volkswagen готовит новое семейство небольших электрокаров, которые появятся у всех входящих в группу массовых брендов — в том числе и Seat. Строить их будут на упрощённой версии актуальной платформы MEB, а отдачу силовых установок ограничат 204 л.с.