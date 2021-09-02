Cupra показала очень быстрый и злой электрохэтч для города

Создатели называют прототип «наиболее радикальной интер­претацией городского электрокара». На его дизайн повлияли компьютерные игры. UrbanRebel получил агрессивный передний бампер с огромным воздухо­заборником, широкие колёсные арки и массивное антикрыло, тыльная сторона которого несёт на себе заднюю оптику. Концепт также заимел необычные колёса и сложную окраску.

Длина UrbanRebel составляет 4080 миллиметров (примерно на 200 милли­метров короче VW Golf), ширина — 1795 миллиметров, а высота — 1444 миллиметра.

Сколько именно моторов применено в силовой установке концепта, не сообщается. Её номинальная мощность составляет 340 л.с., но на пике может достигать 435 л.с.

Марка официально подтвердила, что в 2025 году UrbanRebel станет серийной моделью. Ранее сообщалось, что концерн Volkswagen готовит новое семейство небольших электрокаров, которые появятся у всех входящих в группу массовых брендов — в том числе и Seat. Строить их будут на упрощённой версии актуальной платформы MEB, а отдачу силовых установок ограничат 204 л.с.