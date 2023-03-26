Cupra готовит большие роскошные электромобили, которые планирует поставлять в США

Машины, о которых идёт речь, будут построены на архитектуре Scalable Systems Platform, разрабатываемой сейчас группой Volkswagen для использования всеми её брендами. Данная «тележка», совмещающая решения базовой MEB и премиальной PPE (совместный продукт Audi и Porsche , пока ещё не запущенный в производство), появится не ранее 2026 года, по некоторым данным — в 2028 году.

У Cupra уже имеется электромобиль — хэтчбек Born, представляющий собой более спортивную альтернативу фольксвагеновскому ID.3 на вышеупомянутой MEB и выпускаемый на том же заводе в немецком Цвиккау. Однако в компании считают эту модель не подходящей для США: американским покупателям нужно что-то более просторное. Поэтому освоение рынка Штатов марка намерена начать ближе к 2030 году — примерно тогда же, когда она полностью переключится на выпуск электрических машин. И прежде она рассчитывает укрепить свои позиции в Европе.

В 2024 году на конвейер в Венгрии должна встать последняя Cupra с ДВС — кроссовер Terramar, анонсированный прошлым летом. Технически это будет аналог нового Audi Q3, и он получит как чисто топливные варианты, так и гибридный с возможностью зарядки от сети. В том же году выйдет полностью электрический вседорожник Tavascan. В 2025-м к ним присоединится батарейный хэтч в стиле концепта UrbanRebel, а затем ожидается появление ещё как минимум одной принципиально новой модели — также электрифицированной, но пока полностью засекреченной.