Самые мощные кроссоверы планеты выставили в дрэге. Видео
Борис Закиров
Внедорожник Rolls-Royce Cullinan Black Badge выставили в гонке по прямой на четверть мили против Lamborghini Urus. Соперникам устроили три заезда, а также сравнили звук выхлопа и динамику разгона. Ролик опубликовал YouTube-канал ArabGT.com.
Lamborghini Urus оснащён четырёхлитровым V8 с отдачей 650 л.с. и 850 Нм. Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge — 6,75-литровый V12, развивающий 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Первый заезд был проведён на дистанции в четверть мили. На старте британский внедорожник вырвался вперёд, но Lamborghini быстро отыграл позиции и финишировал первым.
Следующие два заезда провели с ходу. Результат оказался тем же: победу одержал Urus.
Динамика внедорожников отличилась от заявленной производителями. Так, с 0 до
100 км/чUrus разогнался за 4,22 секунды, а Cullinan Black Badge – за 5,46 секунды. Озвученные компаниями цифры – 3,6 и 4,9 секунды соответственно. В спурте с 0 до 197 км/чвнедорожники показали 13,92 секунды (Lamborghini) и 17,12 секунды (Rolls-Royce).