Самые мощные кроссоверы планеты выставили в дрэге. Видео

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Борис Закиров

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan Black Badge выставили в гонке по прямой на четверть мили против Lamborghini Urus. Соперникам устроили три заезда, а также сравнили звук выхлопа и динамику разгона. Ролик опубликовал YouTube-канал ArabGT.com.

  • Lamborghini Urus оснащён четырёх­литровым V8 с отдачей 650 л.с. и 850 Нм. Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge — 6,75-литровый V12, разви­вающий 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

  • Первый заезд был проведён на дистанции в четверть мили. На старте британский внедорож­ник вырвался вперёд, но Lamborghini быстро отыграл позиции и финиши­ровал первым.

  • Следующие два заезда провели с ходу. Резуль­тат оказался тем же: победу одержал Urus.

  • Динамика внедорожников отличилась от заявленной произво­дителями. Так, с 0 до 100 км/ч Urus разогнался за 4,22 секунды, а Cullinan Black Badge – за 5,46 секунды. Озвученные компаниями цифры – 3,6 и 4,9 секунды соответ­ственно. В спурте с 0 до 197 км/ч внедорож­ники показали 13,92 секунды (Lamborghini) и 17,12 секунды (Rolls-Royce).

Что бы выбрали для поездок на каждый день?

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