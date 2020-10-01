Самые мощные кроссоверы планеты выставили в дрэге. Видео

Lamborghini Urus оснащён четырёх­литровым V8 с отдачей 650 л.с. и 850 Нм. Под капотом Rolls-Royce Cullinan Black Badge — 6,75-литровый V12, разви­вающий 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Первый заезд был проведён на дистанции в четверть мили. На старте британский внедорож­ник вырвался вперёд, но Lamborghini быстро отыграл позиции и финиши­ровал первым.

Следующие два заезда провели с ходу. Резуль­тат оказался тем же: победу одержал Urus.