Посмотрите, как Rolls-Royce Cullinan пускает столбы песка в арабской пустыне
Дмитрий Елизаров
Компания Rolls-Royce опубликовала видеоролик, демонстрирующий внедорожные способности кроссовера Cullinan. На двухминутном видео люксовый вседорожник эффектно прокатился по арабской пустыне. В съёмках задействовали частный автомобиль одного из жителей Ближнего Востока.
В компании заявили, что опубликованный видеоролик показывает не только возможности полноприводной трансмиссии Cullinan и внедорожного режима работы ездовой электроники, но и достоинства адаптивной подвески с фирменной технологией Magic Carpet Ride — она способна сглаживать большинство дорожных неровностей.
Линейка марки Rolls-Royce пополнилась кроссовером в 2018 году. При длине 5341 мм Cullinan имеет колёсную базу 3295 мм, платформу и шасси с пневмоподвеской кроссовер разделил с седаном Phantom.
В базе Cullinan оснащается 6,75-литровым V12 с отдачей в 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, но у кроссовера есть «заряженнная» модификация Black Badge. У неё тот же двигатель развивает уже 600 л.с. и 900 Нм. При этом в съёмках ролика участвовал Rolls-Royce Cullinan со стандартным силовым агрегатом.
Можно заметить в фирменном видео и выдвижную статуэтку Spirit of Ecstasy с внутренней подсветкой, которая исчезнет из конфигуратора при покупке машин Rolls-Royce в Европе. Согласно новому техническому регламенту, в передней части автомобилей не допускается размещение светящихся элементов помимо головной оптики. Поэтому Rolls-Royce вынужден отозвать все автомобили с таким украшением, чтобы деактивировать подсветку.