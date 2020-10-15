Посмотрите, как Rolls-Royce Cullinan пускает столбы песка в арабской пустыне

В компании заявили, что опубликованный видео­ролик показывает не только возмож­ности полно­приводной трансмиссии Cullinan и внедорожного режима работы ездовой электроники, но и достоин­ства адаптивной подвески с фирменной технологией Magic Carpet Ride — она способна сглаживать большин­ство дорожных неров­ностей.

Линейка марки Rolls-Royce пополнилась кроссовером в 2018 году. При длине 5341 мм Cullinan имеет колёсную базу 3295 мм, платформу и шасси с пневмо­подвеской кроссовер разделил с седаном Phantom.

В базе Cullinan оснащается 6,75-литровым V12 с отдачей в 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, но у кроссовера есть «заряженнная» модификация Black Badge. У неё тот же двигатель развивает уже 600 л.с. и 900 Нм. При этом в съёмках ролика участвовал Rolls-Royce Cullinan со стандартным силовым агрегатом.