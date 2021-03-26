Взгляните на необычный Rolls-Royce Cullinan — его заказал вице-президент Google

Кузов кроссовера выкрасили в эксклюзивный глубокий оттенок синего, получивший наимено­вание Pikes Peak Blue в честь известной «гонки в облака» на одно­имённой горе. Однако внешний образ Cullinan попутно расцветили ярко-жёлтыми акцентами — этот цвет применён в традици­онной для Rolls-Royce подоконной линии, тормозных суппортах и колёсных колпачках.

Отделка интерьера цветовой гаммой повторяет оформ­ление кузова, но жёлтых акцентов здесь больше. Они появляются не только в виде окантовки и строчки на креслах и заднем диване, но также в отделке передней панели и дверей. Жёлтыми стали и вышивки в виде моно­граммы Слосса. Кроме того, на панелях дверей применено изображение женской туфельки с высокой шпилькой — это логотип личной гоночной команды Кристин Слосс. Цена проекта не озвучивается.