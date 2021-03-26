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Взгляните на необычный Rolls-Royce Cullinan — его заказал вице-президент Google

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Дмитрий Елизаров

Компания Rolls-Royce построила особую версию кроссовера Cullinan Black Badge специально для вице-президента Google по техническим вопросам Бенджа­мина Слосса. Он и его супруга Кристин известны как коллекци­онеры дорогих автомо­билей и энтузиасты автоспорта. По желанию Слосса кроссовер получил отделку кузова и интерьера в необычном цветовом сочетании, а статуэтку Spirit of Ecstasy вырезали из цельного куска карбона.

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  • Кузов кроссовера выкрасили в эксклюзивный глубокий оттенок синего, получивший наимено­вание Pikes Peak Blue в честь известной «гонки в облака» на одно­имённой горе. Однако внешний образ Cullinan попутно расцветили ярко-жёлтыми акцентами — этот цвет применён в традици­онной для Rolls-Royce подоконной линии, тормозных суппортах и колёсных колпачках.

  • Отделка интерьера цветовой гаммой повторяет оформ­ление кузова, но жёлтых акцентов здесь больше. Они появляются не только в виде окантовки и строчки на креслах и заднем диване, но также в отделке передней панели и дверей. Жёлтыми стали и вышивки в виде моно­граммы Слосса. Кроме того, на панелях дверей применено изображение женской туфельки с высокой шпилькой — это логотип личной гоночной команды Кристин Слосс. Цена проекта не озвучивается.

  • Особо мощная модификация кроссовера Cullinan под названием Black Badge была пред­ставлена осенью 2019 года. В этой версии вседорожник оснащается 12-цилиндровым мотором объёмом 6,75 литра, который развивает 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Такой Rolls-Royce Cullinan тратит на ускорение до 100 км/ч 4,9 секунды.

Как вам такое сочетание цветов?

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