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Rolls-Royce Cullinan от ателье Mansory назвали «Миллиардером». Но он стоит меньше миллиона

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Ателье Mansory прославилось крайне спорным подходом к визуальному тюнингу автомобилей, причем оно никогда не разменивается по мелочам: компания активно забрасывает карбоном, золотом и вычурными обвесами только самые дорогие и роскошные автомобили. К автосалону в Женеве ателье подготовило свой вариант люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan. И, судя по внешнему виду их творения, в Mansory продолжают идти своим путём.

Cullinan в ателье дорабатывали совместно с брендом дорогой одежды Billionaire, в честь него внедорожник и получил своё имя (с английского оно переводится как «миллиардер»). Кузов окрасили в серый цвет двух разных тонов, стандартные бамперы были заменены на более массивные и агрессивные, с большими патрубками выхлопа сзади. В обвес также входят более широкие передние крылья, спойлер на крышке багажника и большое карбоновое антикрыло над задним стеклом – причем его разместили прямо поверх штатного. «Обут» внедорожник в 24-дюймовые колёса с шинами размерностью 295/30R24.

В салоне все видимые глазу элементы затянуты кожей, на дверных панелях и подголовниках появились логотипы Billionaire. Центральные подлокотники спереди и сзади, а также спинки передних кресел обтянуты кожей крокодила.

Помимо внешности, в Mansory поработали и над двигателем, однако здесь всё скромно. V12 объёмом 6,75 литра получил дополнительные 40 л.с. мощности и теперь развивает 611 лошадиных сил, чего достаточно для разгона до сотни быстрее чем за пять секунд.

Ателье собирается выпустить всего 13 таких автомобилей. Несмотря на амбициозное название, цена Cullinan Billionaire в Германии – «всего» 785 000 евро.

Уже оставили заявку на «Миллиардера»?

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